So versichern Verbraucher ihr E-Bike richtig: Hausrat- oder Fahrradversicherung? (FOTO)

München (ots) -- 94 Prozent der Hausratversicherungen bieten bei Diebstahl-Schutzals separaten Baustein- Separate Fahrradversicherung deckt neben Diebstahl auchUnfallschäden oder Verschleiß ab- Service für Kunden: kostenlose Beratung und einfacheVertragsverwaltung im KundenkontoEin gutes E-Bike kostet einige tausend Euro. Um sich vor demfinanziellen Risiko eines Diebstahls abzusichern, sollten Verbrauchereine Versicherung abschließen. Prinzipiell geht das auf zwei Wegen.Entweder versichern Verbraucher ihr E-Bike über einen Fahrradbausteinin ihrer Hausratversicherung oder sie schließen eine separateFahrradversicherung ab.Am einfachsten gegen Diebstahl versichern Verbraucher ihr E-Bikeüber einen Fahrradbaustein in ihrer Hausratversicherung. EineAbsicherung ist in der Regel in Höhe von einem bis fünf Prozent derVersicherungssumme möglich. Premiumtarife enthalten den BausteinFahrraddiebstahl teilweise ohne Aufpreis. Das kann günstiger sein alsein Basistarif plus Zusatzbaustein.Bei 94 Prozent der Tarife im Hausratversicherungsvergleich vonCHECK24 können Verbraucher ihr nicht zulassungspflichtiges E-Bikemitversichern. Ebenfalls bei 94 Prozent der Tarife ist das E-Bikerund um die Uhr geschützt, einige wenige Anbieter versichernFahrräder nur tagsüber.Separate Fahrradversicherung deckt neben Diebstahl auchUnfallschäden oder Verschleiß abEine Fahrradversicherung ist in der Regel etwas teurer als derSchutz des E-Bikes über die Hausratversicherung. Dafür zahlt sienicht nur bei Diebstahl des Bikes, sondern auch wenn einzelne, festmit dem Rad verbundene Teile wie Sattel oder Akku gestohlen werden.Da ein Akku mehrere hundert Euro kosten kann, lohnt sich ein solcherVersicherungsschutz für E-Bikes besonders.Außerdem sind auch Reparaturkosten nach Vandalismus, Unfall-,Sturz- und Elektronikschäden versichert. Premiumtarife zahlen auchbei Verschleiß einzelner Teile oder bei Bedienungsfehlern. Mit einemSchutzbrief haben Versicherte auch Anspruch auf Unfall- undPannenhilfe, z. B. durch Unterstützung beim Rücktransport oder in dieWerkstatt."Welcher Versicherungsschutz der individuell passende ist,erfahren Verbraucher im persönlichen Beratungsgespräch mit unserenVersicherungsexperten", sagt Nina Senghaas, Leiterin Hausrat- undFahrradversicherung bei CHECK24. "Und das kostenlos und an siebenTagen die Woche."Service für Kunden: kostenlose Beratung und einfacheVertragsverwaltung im KundenkontoVerbraucher, die Fragen zu ihrer Hausrat- oder Fahrradversicherunghaben, erhalten bei den spezialisierten CHECK24-Versicherungsexpertenan sieben Tagen die Woche eine persönliche Beratung per Telefon oderE-Mail. Über das Vergleichsportal abgeschlossene oder hochgeladeneVersicherungsverträge verwalten Kunden jederzeit im digitalenVersicherungsordner.