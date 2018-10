So verhält man sich bei Nebel richtig

München (ots) -Anmoderationsvorschlag: Ist man im Herbst mit dem Auto unterwegs,kann ganz plötzlich Nebel auftreten. Und obwohl viele von uns in derFahrschule gelernt haben, wie man sich dann verhalten soll, reagierenviele Autofahrer unsicher. Marco Chwalek hat sich beim Fachmannerkundigt, was man beachten muss:Sprecher: Viele Autofahrer sind sich nicht sicher, bei welchemWetter sie die Nebelscheinwerfer einschalten dürfen und ab wann sogardie Nebelschlussleuchte zum Einsatz kommt. TÜV SÜD-Experte WolfgangWeiß erklärt uns, dass es für die Nebelschlussleuchte strengereRegeln gibt:O-Ton Wolfgang Weiß: 15 Sekunden"Die Nebelscheinwerfer dürfen bei Nebel, Schneefall, Regen undschlechten Sichtverhältnissen eingeschaltet werden. DieNebelschlussleuchte hingegen darf nur bei Nebel und Sichtweite unter50 Metern eingeschaltet werden. Dann gilt hier aber dieHöchstgeschwindigkeit von 50 km/h."Sprecher: Autofahrer reagieren in akuten Situationen vollkommenunterschiedlich, die einen fahren zum Beispiel unbeirrt weiter, dieanderen bremsen scharf ab. Wie sollte man auf plötzlichen Nebelreagieren, damit nichts passiert?O-Ton Wolfgang Weiß: 15 Sekunden"Das Wichtigste ist: Abstand zu anderen Verkehrsteilnehmerngewinnen, das heißt langsam fahren, auf keinen Fall schlagartigbremsen, weil somit der rückwertige Verkehr gefährdet wird.Scheibenwischer einschalten, Abblendlicht einschalten undgegebenenfalls die Nebelscheinwerfer oder Nebelschlussleuchte."Sprecher: Wo muss man zu dieser Jahreszeit häufiger mit Nebelrechnen und was ist dann zu beachten?O-Ton Wolfgang Weiß: 12 Sekunden"In der Nähe von Talsenken und Gewässern muss man immer mitNebelbänken rechnen. Das Abblendlicht ist einzuschalten, denn dieTagfahrlichter alleine reichen nicht aus, weil hier dieSchlussleuchten nicht aktiv sind."Abmoderationsvorschlag: Sobald sich die Sichtverhältnisse wiederbessern, erinnert TÜV SÜD, müssen die Zusatzlampen wieder ausgestelltwerden, damit nachfolgende Verkehrsteilnehmer nicht geblendet werden.Pressekontakt:FÜR DIE REDAKTEURE:Ein extra Service für Sie: Den dazugehörigen Podcast finden Sie aufder Homepage von TÜV SÜD. www.tuev-sued.de/audio-pr.Kontakt: TÜV SÜD AG, Carolin Eckert, Telefon: +49 89/57 91- 1592E-Mail: carolin.eckert@tuev-sued.deOriginal-Content von: TÜV SÜD AG, übermittelt durch news aktuell