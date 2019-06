So ticken Restaurant-Gäste: Do's & Don'ts (FOTO)

Hamburg (ots) -Verschiedene Studien des Online-Reservierungs-Services Bookatableby Michelin aus den vergangenen Jahren zeigen, was Gäste aus demdeutschsprachigen Raum schätzen und was sie nur schwer verzeihen.Bereits vor dem Essengehen haben Gäste häufig gezielteVorstellungen und Ansprüche an das Restaurant. Laut einer Umfrage vomBookatable by Michelin unter 1.000 Gästen aus dem deutschsprachigenRaum, helfen für 70 Prozent Bilder von Speisen und Interieur imInternet bei der Entscheidung der Restaurantwahl. In Österreich undder Schweiz sind es sogar jeweils knapp 90 Prozent der Gäste, diesich mithilfe von Fotos entscheiden. Außerdem legen 80 der 1800Befragten großen Wert auf das Interieur und die Raumgestaltung einesLokals. Ein Drittel der Gäste sagt, dass ihnen das Erscheinungsbilddes Restaurants sehr wichtig ist, da dieses wie die Visitenkarte derAdresse sei.Gründe für Beschwerden und was Gäste nicht verzeihenWenig erfreulich sind Beschwerden von Gästen im Restaurantalltagbezüglich des Essens oder des Services. Die Klassiker hier: DieSpeise ist nicht warm genug, der Kellner hat die falsche Bestellungaufgenommen oder das Essen schmeckt einfach nicht - das führt zuUnzufriedenheit beim Gast. Knapp 40 Prozent der deutschenRestaurantbesucher beschweren sich sofort, wenn solche Fehlerpassieren. Eine weitere Umfrage unter 650 Gästen zeigt, dass knapp 67Prozent der Restaurantgäste ein Restaurant, in dem sie negativeErfahrungen gemacht haben, meiden. 41 Prozent geben jedoch einezweite Chance, wenn kompetent auf eine Reklamation eingegangen wird.Auch lange Wartezeiten auf eine Platzvergabe oder auf dieBestellung führen zur Unzufriedenheit beim Gast. Die Hälfte derBefragten hat ein Restaurant schon mal vorzeitig verlassen, wenn dasEssen nicht zeitig kam. Knapp Dreiviertel der 2.900 dazu Befragtenist sich zudem auch hier einig: länger als 20 Minuten wird auf keinenFall auf einen freien Tisch gewartet, was ohne Reservierung natürlichauch mal vorkommen kann.Gäste schätzen einen guten Service in der Gastronomie und setzenihn auch voraus. Hierzu gehört auch die Umsetzung von Sonder- oderÄnderungswünschen: sollten diese ignoriert werden, sind sich 67Prozent von 260 Umfrageteilnehmern einig, dass sie ein Restaurantnicht noch einmal besuchen.Übrigens meidet auch jeder vierte Gast ein Restaurant, wenn ereinmal nicht richtig satt geworden ist. Nur die wenigstens Gäste sindhier bereit, einem Restaurant eine zweite Chance zu geben. Einabsolutes Tabu ist verschmutztes Geschirr, hier sind sich 96 Prozentvon 990 befragten Gästen einig. Hygiene ist eines der wichtigstenGegebenheiten im Restaurant. Schnell schrecken Fotos oder negativeBewertungseinträge im Internet potentielle Gäste ab.Aber es bleibt oft die Chance, etwas zu retten: Merken Gäste, dassman auf ihre Enttäuschung oder Beschwerde reagiert und sich umBesserung bemüht, können die Restaurants diese Gäste oft nochumstimmen und beim nächsten Mal überzeugen.So punkten Restaurants beim Gast!Einen guten Service, Sonderwünsche und eine flexible Auswahl, einappetitlich angerichtetes Essen sowie ein Wasser aufs Haus, werdenvom Gast geschätzt.Guter ServiceEin Restaurantbesuch begeistert neben dem was auf den Teller kommtauch mit der Qualität des Services. Denn was wäre ein gutesRestaurant ohne eine zuvorkommende Bedienung? Wird auf dieBedürfnisse des Gastes eingegangen oder merkt dieser, dass sogar diebekannte "extra Meile" gegangen wird, punktet das Restaurant beimGast.Sonderwünsche und flexible AuswahlDie größtmögliche Flexibilität bei der Wahl seiner Speisen undZutaten, ist genau das, was sich Gäste wünschen. Mehr als die Hälftevon 260 befragten Restaurantgästen hätte gern die Möglichkeit,einzelne Zutaten ab- oder dazu zu bestellen. Die Hauptgründe sindhierbei unter anderem Unverträglichkeiten (acht Prozent) oder aberauch einfach eine persönliche Geschmacksfrage (neun Prozent).Kunst auf dem Teller, denn das Auge isst mitDie Mehrheit von 1.800 befragten Gäste legen großen Wert auf dasprofessionelle Anrichten von Speisen im Restaurant. Dabei ist fürrund 37 Prozent der Umfrageteilnehmer das Arrangieren der Gerichtebesonders wichtig, da das Auge bekanntlich mitisst. Der optischeEindruck muss also stimmen. Ein Drittel stufen Food-Design sogar alsKunst ein und finden es sehr spannend, was Köche alles auf den Tellerzaubern. 30 Prozent der Umfrage-Teilnehmer sind allerdings bereitszufrieden, wenn das Gericht appetitlich angerichtet ist.Eine nette Geste: extra Leitungswasser und etwas "aufs Haus!"Zu Hause trinken viele Menschen ganz selbstverständlich Wasser ausder Leitung. Im Restaurant schämen sich die Gäste dann aberplötzlich, Leitungswasser zu bestellen. Gut 66 Prozent der befragten1500 Restaurantgästen würden im Restaurant kein Leitungswasserbestellen, da es ihnen auch zu fordernd erscheint. Ein GlasLeitungswasser zum Kaffee beispielsweise, weiß der Gast zu schätzenund der Gastronom punktet mit der kleinen Geste bei seinem Gast. Eineandere Alternative, die der Gast nicht erwartet und immer einenEffekt hat ist eine Kleinigkeit "aufs Haus", wie beispielsweise einAmuse-Gueule zu Beginn oder der Digestif zum Abschluss des Essens.Der Preis ist heiß: Wie wichtig die Finanzen beim Restaurantbesuchsind"Die Rechnung bitte" und "Stimmt so" gehören zum Ende einesRestaurantbesuches ebenso dazu. Doch beim Trinkgeld wird dannhäufiger geknausert, dabei gilt zum Beispiel auch in Deutschland nachwie vor die Fünf-bis-Zehn-Prozent-Regel, an der man sich orientiert."Obwohl der Service bei einem Restaurantbesuch im Preis inbegriffenist, geben Gäste gerne ein paar Euro extra für einen guten Service.Allerdings wird tendenziell immer weniger oben drauf bezahlt, so auchdie Erfahrung unserer Kunden", sagt Lena Brenner, Senior MarketingManager des Online-Reservierungs-Services Bookatable by Michelin.Schaut man außerdem auf das Budget für den Restaurantbesuch,setzen sich 70 Prozent der deutschen Gäste beispielsweise kein Limitund geben zwischen 26 und 50 Euro für den Restaurantbesuch aus(Umfrage unter 2.800 deutschen Teilnehmern).Pressekontakt:Vanessa LuwichMarketing Manager DACHvanessa.luwich@bookatable.comTelefon: +49 (0)40 21 11 187 0Fax: +49 (0)40 21 11 187 27Bookatable by MichelinOriginal-Content von: Bookatable GmbH & Co.KG, übermittelt durch news aktuell