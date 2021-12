So stehts um, Procter & Gamble?

Weitere Suchergebnisse zu "Procter & Gamble":

Per 30.12.2021, 09:59 Uhr wird für die Aktie Procter & Gamble am Heimatmarkt New York der Kurs von 164.19 USD angezeigt. Das Papier zählt zur Branche "Haushaltsprodukte".

Wie Procter & Gamble derzeit einzuschätzen ist, ergibt sich aus einer mehrstufigen Analyse. Dabei haben wir 8 Kategorien ausgewählt, die jeweils zum Ergebnis "Buy", "Hold" oder "Sell" führen. Diese Ergebnisse werden schlussendlich zum Gesamtergebnis konsolidiert.

1. Analysteneinschätzung: Für die Procter & Gamble sieht es nach Meinung der Analysten, die in den vergangenen 12 Monaten eine Empfehlung ausgesprochen haben, wie folgt aus: Insgesamt ergibt sich ein "Hold", da 5 Buc, 8 Hold, 0 Sell-Einstufungen vorliegen. Auf kurzfristiger Basis, bezogen auf die vorliegenden Studien des vergangenen Monats, gilt die Aktie als "Hold". In diesem Zeitraum stuften 0 Analysten den Titel als Buy ein, 1 als Hold und 0 als Sell. Interessant ist das Kursziel der Analysten für die Procter & Gamble. Im Durchschnitt liegt dies in Höhe von 151,7 USD. Das bedeutet, der Aktienkurs wird sich demnach um -7,61 Prozent entwickeln, da der Kurs zuletzt bei 164,19 USD notierte. Dafür gibt es das Rating "Sell". Die Analysten-Untersuchung führt daher insgesamt zur Einstufung "Hold".

2. Branchenvergleich Aktienkurs: Procter & Gamble erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 21,82 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Haushaltsprodukte"-Branche sind im Durchschnitt um 16,3 Prozent gestiegen, was eine Outperformance von +5,52 Prozent im Branchenvergleich für Procter & Gamble bedeutet. Der "Verbrauchsgüter"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 14,66 Prozent im letzten Jahr. Procter & Gamble lag 7,16 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Buy"-Rating in dieser Kategorie.

3. Dividende: Die Dividendenrendite misst das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs und wird üblicherweise in Prozent angegeben. Die aktuelle Dividendenrendite für Procter & Gamble beträgt bezogen auf das Kursniveau 2,14 Prozent und liegt mit 0,83 Prozent nur leicht unter dem Mittelwert (2,96) für diese Aktie. Procter & Gamble bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten deshalb eine "Hold"-Bewertung.

