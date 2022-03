So stehts um, Haemonetics?

Per 21.03.2022, 08:07 Uhr wird für die Aktie Haemonetics am Heimatmarkt New York der Kurs von 57.28 USD angezeigt. Das Papier zählt zur Branche "Gesundheitsversorgung".

Nach einem bewährten Schema haben wir Haemonetics auf dem aktuellen Niveau bewertet. Dabei durchläuft die Aktie eine Bewertung für 7 Faktoren, die jeweils mit der Bewertung "Buy", "Hold" oder "Sell" versehen werden. Daraus resultiert im letzten Schritt eine Gesamtbewertung.

1. Anleger: Ein Blick auf die Diskussion in Social Media zeigt folgendes Bild: Die Marktteilnehmer waren in den letzten Tagen grundsätzlich neutral eingestellt gegenüber Haemonetics. Die Kommunikation war weder positiv noch negativ geprägt. Die neuesten Nachrichten (in den vergangenen ein bis zwei Tagen) über das Unternehmen sind ebenfalls vornehmlich neutral. Auf der Basis unserer Stimmungsanalyse erhält Haemonetics daher eine "Hold"-Einschätzung. Insgesamt erhält Haemonetics von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Hold"-Rating.

2. Fundamental: Derzeit liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 36,04. Das bedeutet, für jeden Euro Gewinn von Haemonetics zahlt die Börse 36,04 Euro. Dies sind 61 Prozent weniger als für vergleichbare Werte in der Branche gezahlt werden. Im Bereich "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör" liegt der durchschnittliche Wert momentan bei 92,15. Aus diesem Grund ist der Titel unterbewertet und wird daher auf Grundlage des KGV als "Buy" eingestuft.

3. Technische Analyse: Aus den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für die Haemonetics-Aktie ein Durchschnitt von 59,75 USD für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 57,28 USD (-4,13 Prozent Unterschied) und wir vergeben daher eine "Hold"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Für diesen Wert (53,57 USD) liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt (+6,93 Prozent). Somit ergibt sich in diesem Fall eine andere Bewertung der Haemonetics-Aktie, und zwar ein "Buy"-Rating. Haemonetics erhält so insgesamt für die einfache Charttechnik eine "Buy"-Bewertung.