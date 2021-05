So steht es um die BASF-Aktie!

Weitere Suchergebnisse zu "BASF":

Liebe Leser,

letzte Woche berichteten unsere Autoren, wie es derzeit um die BASF-Aktie bestellt ist. Hier ihr Fazit:

Finanztrends Video zu BASF



mehr >

Der Stand! Bei der BASF-Aktie sieht es derzeit recht unsicher aus hinsichtlich der weiteren Kursentwicklung. Die Entwicklung! BASF will mit dem Schweizer Unternehmen Omya „BasoSphere™“-Mikroglashohlkugeln entwickeln und vermarkten, die in der Gas- und Ölindustrie als Leichtbauwerkstoffe für die Auszementierung und Bohrung von Bohrlöchern eingesetzt werden. So ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!