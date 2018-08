So steht es um Alaska Air!

Liebe Leser,

letzte Woche beschäftigte sich Jens Becker in einer Analyse mit der Aktie von Alaska Air. Seine Erkenntnisse im Überblick:

Der Stand! Am 21.08.2018 um 00:27 Uhr notierte die Aktie Alaska Air am Heimatmarkt New York in der Branche „Fluggesellschaften“ bei 66,86 USD. Die Entwicklung! Langfristig schätzen Analysten die Aktie als „Buy“-Titel ein, denn es gab 8 Buy-, 3 Hold-, 1 Sell-Analystenmeinungen und ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Jennifer Diabaté.