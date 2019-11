So stark blenden LED-Scheinwerfer wirklich / ADAC untersucht Funktionsweise und Leuchtdichte verschiedener Systeme

München (ots) - Autofahrer empfinden moderne LED-Scheinwerfer oftmals als zugrell. Um herauszufinden, wie und ob LED-Scheinwerfer tatsächlich blenden, hatder ADAC verschiedene Systeme untersucht. Das Ergebnis: Ja, mancheLED-Scheinwerfer und Rückleuchten blenden unnötig stark. Vorne sind sogenannte"Linsenprojektionssysteme" verantwortlich, die mittels einer besonders kleinenLichtquelle punktuell sehr helles Licht ausstrahlen. LEDs benötigen einengeringeren Bauraum, somit können immer kleinere Leuchten gebaut werden. Derkleine, sehr helle Lichtpunkt wird jedoch von vielen Autofahrern als unangenehmempfunden. Das Auge kommt an seine Grenzen, so dass im Moment der Blendung dieSehfähigkeit und damit die Verkehrssicherheit stark eingeschränkt sein können.Die ADAC Untersuchung zeigt aber auch: LED-Scheinwerfer müssen nicht blenden.Technisch ist eine Verringerung der Blendung durchaus möglich. Für das Augeangenehmer ist die "Reflektortechnik". Dabei wird das LED-Licht erst auf einenReflektor gelenkt, der daraus dann den gewünschten Lichtkegel formt. Hier trittdas Licht flächiger und homogener aus dem Scheinwerfer, zudem wird ein direkterBlick in die gleißende LED verhindert. Daher empfiehlt der ADAC beiScheinwerfern und Leuchten nicht das Design, sondern die Verkehrssicherheit inden Fokus zu stellen und Systeme mit möglichst großem und homogenemLichtaustritt zu verbauen. Eine Kombination beider Systeme für die jeweilsgewünschten Funktion, ist nach Ansicht der ADAC Experten ideal: BlendarmeReflektortechnik für das Abblendlicht, gebündelte Linsenprojektion beimadaptiven Fernlicht.Um Blendungen generell zu minimieren oder zu vermeiden, könnenAutofahrer auch selbst etwas tun:- Nicht direkt in die entgegenkommenden Scheinwerfer schauen.Stattdessen bewusst nur ihre Fahrspur fokussieren, insbesondereden rechten Straßenrand.- Sehkraft freiwillig und regelmäßig kontrollieren lassen.- Saubere Fahrzeugscheiben und Brillengläser: Beschlag, Schmutz,Kratzer führen zur Blendung.- Lichteinstellung und die Leuchtweite regelmäßig überprüfen undan die Fahrzeugbeladung anpassen.Pressekontakt:ADAC KommunikationT +49 89 76 76 54 95aktuell@adac.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/7849/4445855OTS: ADACOriginal-Content von: ADAC, übermittelt durch news aktuell