So stärken Sie Ihre Fußmuskeln

Baierbrunn (ots) - Ein Hallux Valgus - eine Fehlstellung derGroßzehe - lässt sich nicht rückgängig machen, aber seinFortschreiten ausbremsen. "Damit sich die Krümmung nichtverschlimmert, muss der Ballen vom Druck befreit und der Fußtrainiert werden", betont Professor Ralf Skripitz, Orthopäde ausBremen, im Apothekenmagazin "Senioren Ratgeber". Das gelingt zumeinen mit dem richtigen Schuhwerk, zum anderen über ein gesundesMuskelkorsett, das den Fuß stabil hält. Mit einfachen Übungen kannjeder zu Hause das Quergewölbe stärken, wie die BremerPhysiotherapeutin Antje-Kathrin Naujoks erklärt.Bei der Übung "Krake" wölbt man den Fuß über einen halbiertenTennisball. Die Ferse bleibt dabei immer am Boden. Die Position zehnSekunden halten. Mehrmals wiederholen. Bei der Übung "Murmelspiel"versucht man, Glaskugeln aus einer Schüssel mit den Zehenaufzunehmen. Ähnlich funktioniert die Übung "Tuchhalter": Den Fuß aufein Tuch am Boden legen, dieses mit den Zehen greifen und langsam indie Höhe heben. Schmerzlindernd ist die Übung "Sandkasten": Dafürbesorgt man Vogelsand, erwärmt ihn im Backofen oder der Mikrowelleund füllt ihn in eine Waschschüssel. Dann den Fuß auf den Sandstellen und Zehen sowie den gesamten Fuß gleichmäßig in der Wärmebewegen.Der aktuelle "Senioren Ratgeber" erklärt, wie ein Hallux Valgusentsteht, was die Schmerzen lindert und welche Schuhe schwache Füßestützen.Diese Meldung ist nur mit Quellenangabe zur Veröffentlichung frei.Das Apothekenmagazin "Senioren Ratgeber" 8/2019 liegt aktuell in denmeisten Apotheken aus.