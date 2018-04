So spricht man richtig mit Messer und Gabel und fällt im Restaurant nicht schlecht auf (FOTO)

Hamburg (ots) -Die Hälfte der Deutschen Restaurantbesucher gibt an, dass sie dieGrundkenntnisse der Platzierung des Bestecks beherrschen und zuwissen, wie man damit kommuniziert. Das ergab eine aktuelle Umfragedes Online-Reservierungs-Services Bookatable by Michelin unter mehrals 2.600 Restaurantgästen aus dem deutschsprachigen Raum.Die meisten Deutschen kennen mindestens die GrundregelnWer weiß, wie man mit der Platzierung des Bestecks kommuniziert,kann sich nach einem Essen ganz entspannt zurücklehnen und auch ohneWorte mit dem Kellner sprechen. Denn verschiedene Positionierungenvon Messer und Gabel drücken Unterschiedliches aus. 55 Prozent derDeutschen gibt an, sich mit dem richtigen Umgang mit Messer und Gabelgut auszukennen und auch zu wissen, welche Positionen des Bestecks,welche Bedeutungen haben. 42 Prozent der Befragten besitzen aufdiesem Gebiet zumindest Grundkenntnisse. Nur 3 Prozent derUmfrageteilnehmer geben an, sich damit nicht ausreichend auszukennen.So spricht man mit Messer und GabelWie genau geht also die allgemein gültige Bestecksprache in derGastronomie? Um diese zu verstehen, kann man sich den Teller wie eineUhr vorstellen. Dabei sind Messer und Gabel die Zeiger. Die folgendenfünf wichtigen Positionierungen, sollte jeder Kulinarik-Fan kennen:Die "20 nach 8"-Stellung - "Ich mache eine Pause"Wenn Messer und Gabel ein Dreieck bilden, auf der achten Stundedie Gabel und auf der zwanzigsten Minute das Messer - uhrzeitlichgesprochen also auf 8.20 Uhr -, zeigt man damit dem Kellner, dass manmomentan eine Essenspause macht und noch nicht abgeräumt werden darf.Die "20 nach 4"-Stellung - "Ich bin fertig"Bei dieser Besteckanordnung legt man Messer und Gabel parallelzueinander auf dem Teller ab. Die Griffe zeigen nach schräg rechtsunten - bildlich gesprochen also auf 4.20 Uhr. Das Messer ruht alsStundenzeiger auf der vierten Stunde, die Gabel als Minutenzeiger aufder zwanzigsten Minute - zwanzig nach vier. Platziert man seinBesteck in dieser Position, gibt man dem Kellner damit den Hinweis,dass man mit dem Essen fertig ist und der Teller abgeräumt werdenkann.Die "20 vor 8"-Stellung - "Das hat gar nicht geschmeckt!"Weil diese "Regel" der Positionierung im Knigge nicht offiziellauftaucht, ist sie äußerst umstritten. Trotzdem wird sie häufig vonRestaurantgästen als Signal eingesetzt, um ein negativesGeschmacksereignis auszudrücken. Dabei werden Messer und Gabel - wieauch in der 20 nach 8 Stellung - zu einem Dreieck zueinander gelegt,wobei sich Klinge und Zinken in der Mitte überkreuzen und zwarbereits in der 7.40-Uhr-Position.Die "5 nach halb 7"-Stellung - "Kompliment an den Küchenchef"Wenn das Essen sehr gut geschmeckt hat, lässt sich dies natürlichauch über das Besteck kommunizieren. In diesem Fall werden Messer undGabel mit beiden Griffen nach links unten parallel zueinanderpositioniert. Für den Kellner heißt das, er darf abräumen und demChefkoch ein Kompliment seines Gastes übermitteln.Die gastronomische Löffelchenstellung - "Bitte nichtnachschenken!"In vielen Restaurants mit orientalischer Küche ist die"Löffelchenstellung" als non-verbale Kommunikation gebräuchlich.Diese hat aber nichts mit dem zärtlichen Miteinander von Mann undFrau zu tun. Vielmehr bedeutet sie im gastronomischen Zusammenhang,dass ein Gast den Teelöffel auf seinem leeren Teeglas platziert,sobald nicht mehr nachgeschenkt werden soll. In den Brauhäusern desRheinlands gilt dasselbe übrigens für die Bierdeckel auf dem Glas.Wer hier die nächste Runde auslassen möchte, sollte sich mit derDeckelchenstellung auskennen.Bitte freundlich sein und leise essen!Neben dem richtigen Umgang mit Besteck finden viele deutscheRestaurantgäste vor allem Höflichkeit gegenüber dem Service-Personalwichtig. Für 92 Prozent der Deutschen ist das sehr wichtig. wenn esum gutes Benehmen im Restaurant geht. 91 Prozent derUmfrageteilnehmer vermeiden es zudem mit vollem Mund zu reden sowieschlürfende oder schmatzende Geräusche beim Essen zu machen. Ebensounpassend finden 87 Prozent der Deutschen eine lautstarkeUnterhaltung im Restaurant. Auf den hinteren Plätzen, jedoch auch für60 Prozent wichtig, sind eine gute Körperhaltung am Tisch und dasrichtige Benutzen der Serviette sollte auch bekannt sein.Gutes Benehmen fängt bei der Tischreservierung an"Zu einem guten Benehmen gehört, dass man Termine absagt, die mannicht einhalten kann. Das gilt natürlich auch für denRestaurantbesuch", so Thomas Bergmann, Regional Director DACH beiBookatable by Michelin. 68 Prozent der deutschen Kulinarik-Liebhaberstimmen dem zu und geben dem Restaurant vorab Bescheid, sobald sichdie Personenanzahl oder Ankunftszeit im Restaurant ändert. Knapp einDrittel meldet sich beim Restaurant, sobald sich die Personenanzahlum mehr als 2 Personen ändert oder die Ankunftszeit um 10 Minutennach hinten verschiebt. Nur 2 Prozent der deutschen Gäste geben demRestaurant wiederum keine Information über Reservierungsänderungen.Im Fall, dass die Tischreservierung gar nicht wahrgenommen werdenkann, sagen 98 Prozent der Befragten in der Regel ab, sodass derTisch für andere Gäste wieder frei wird. 1 Prozent der Befragten istbemüht abzusagen, vergisst es aber manchmal einfach. Fast niemand(0,1 Prozent) sagt schlicht nicht ab. "Für Gastronomen sindsogenannte 'No-Shows' Umsatzeinbußen. Über Bookatable by MichelinBookatable by Michelin bringt Restaurants und Gäste an einen Tisch- einfach, lokal und kompetent.Egal, ob am PC oder mobil via Smartphone mit interaktivemStadtplan, Gäste finden auf Bookatable by Michelin das passendeRestaurant, sortiert nach Stadt, Küchenstil, Beliebtheit oderPreisniveau. User können dort rund um die Uhr sofort reservieren, fürjeden Anlass und jedes Budget. Wichtige Informationen wieÖffnungszeiten, Speisekarten, Fotos und authentische Bewertungenanderer Bookatable by Michelin-Nutzer helfen bei der Auswahl derpassenden Location. Für Restaurants ist Bookatable by Michelin einverlässlicher Partner, der Gastronomen hilft, ihre Auslastung zuoptimieren und ihren Gästen den bestmöglichen Service zu bieten. 