So spart es sich besser!

Guten Tag, liebe Leserinnen und Leser, bis vor Kurzem dürfte der Name Greensill nur sogenannten Zinshoppern – also Sparern, die mit ihrem (Tages-)Geld von Bank zu Bank „hüpfen“, wenn es leicht bessere Konditionen gibt – ein Begriff gewesen sein. Durch die jüngste Pleite geriet das Bremer Bankhaus zuletzt jedoch in die Schlagzeilen, vor allem da durch die Greensill-Insolvenz...