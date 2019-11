Weitere Suchergebnisse zu "Mondelez International":

Bremen (ots) - Snacks begleiten uns Tag für Tag und übernehmen zunehmend dieRolle der klassischen Mahlzeiten. Mehr noch: Wir empfinden sie als Teil unsererKultur und Identität. Welche Rolle spielt Snacking in unserem sich rasantveränderndem Lebensstil, was motiviert uns zu snacken und wie trägt dies zuunserem Wohlbefinden bei? Diesen Fragen geht Mondelez International in derersten globalen Konsumentenstudie "State of Snacking" auf den Grund. Ein Jahrnach der Einführung der internationalen Wachstumsstrategie "Snacking made right"des Unternehmens analysiert der umfangreiche Report das Snacking-Verhalten in 12Ländern weltweit, darunter auch in Deutschland. Das global führende Unternehmenvon Snacking-Produkten fokussiert sich ganz konkret auf die Bedürfnisse derKonsumenten.Tradition und Nostalgie: Was ist Dein Snacking-Ritual?Die "State of Snacking TM"-Studie untersucht tägliche Rituale der Konsumentenund identifiziert globale Trends. Ein zentrales Ergebnis: Essen spielt einegroße emotionale Rolle im Leben der Menschen. So kann Snacking Nostalgieauslösen, sagen 62 Prozent der Befragten, weil sie sich an ihre Kindheiterinnert fühlen. Für 64 Prozent der Deutschen ist es wichtig, lieb gewonneneEssensrituale bewusst zu pflegen. Denn das eigene Snacking-Verhalten wird alsidentitätsstiftend und als Teil der landestypischen Kultur empfunden. Gut dieHälfte der Deutschen (52 Prozent) sagt, dass tägliche Snack-Rituale dazubeitragen, Traditionen zu erhalten. Und der Großteil (74 Prozent) ist derMeinung, dass so ein kleiner Genuss zwischendurch einfach dazugehört.Mit Snacks kurz dem Alltag entfliehenEin Leben ohne Snacks? Möglich - aber für gut die Hälfte aller Befragten keineOption. 49 Prozent sagen, dass sie sich ein Leben ohne Stärkung zwischendurchnicht vorstellen können. Für sechs von zehn Befragten stellt Snacking einewillkommene Unterbrechung ihres Alltags dar. 63 Prozent der 18- bis 38-Jährigengeben sogar an, dass kleine, schnelle Mahlzeiten viel besser zu ihrem Lebensstilpassen als ein komplettes Menü. Die Befragten wählen ihre Snacks dabei je nachGefühls- und Bedürfnislage aus: Etwa drei von fünf Deutschen sagen, dass sie fürihr eigenes Wohlergehen auf sie zurückgreifen. Dabei ist die Mehrheit derMeinung, dass Snacks für ihr mentales (70 Prozent) und emotionales (64 Prozent)Befinden ebenso wichtig seien wie für ihr körperliches.Eine globale Premiere: die Studie "State of Snacking TM"Für "State of Snacking TM", die erste umfassende Konsumentenstudie zu diesemThema, hat das Marktforschungsinstitut The Harris Poll im Auftrag von MondelezInternational das Snacking-Verhalten in 12 Ländern in Europa, Nordamerika,Lateinamerika und Asien untersucht. 6.068 Erwachsene, darunter 503 inDeutschland, nahmen vom 16. bis 27. September 2019 an der Online-Studie teil.Befragt wurden die Generation Z (18 bis 22 Jahre), Generation Y (23 bis 38Jahre), Generation X (39 bis 54 Jahre), Baby-Boomer (55 bis 73 Jahre) und dieGeneration 75+. Mit der Studie erweitert Mondelez International seineSnacking-Expertise und Konsumentenforschung um eine weitere wichtige,unabhängige und aussagekräftige Analyse. Die Unternehmensstrategie "SnackingMade Right" soll dabei helfen, auf die Bedürfnisse der Menschen reagieren undihnen immer den richtigen Snack zur richtigen Gelegenheit anbieten zu können.Mehr Informationen zur Studie finden Sie auf: www.stateofsnacking.comÜber Mondelez InternationalMondelez International Inc. (NASDAQ: MDLZ) bestärkt Menschen in über 150 Länderndarin, auf die richtige Art und Weise zu snacken. 2018 verzeichnete dasUnternehmen einen Netto-Umsatz von rund 26 Milliarden US-Dollar. Als führenderSnacking-Anbieter gestaltet das Unternehmen mit beliebten Marken wie Milka,Oreo, TUC, belVita, Toblerone und Trident die Zukunft des Snacking. MondelezInternational ist im Standard & Poor's 500 Index, im NASDAQ 100 und im Dow JonesSustainability Index gelistet. Mehr über uns erfahren Sie unterwww.mondelezinternational.com/.Das Presseportal für Deutschland, Österreich und die Schweiz finden Sie hier:http://www.mynewsdesk.com/de/mondelez-germany.Ansprechpartner Presse:Kontakt UnternehmenHeike HauerkenLeiterin Unternehmenskommunikationund Public AffairsMondelez Deutschland Services GmbH & Co. KGKonsul-Smidt-Straße 21, 28217 BremenTelefon: +49 (0) 421 - 377 064 15E-Mail: hhauerken@mdlz.comKontakt MarkeKathrin HälbichPR-BeratungfischerAppelt, relations GmbHWaterloohain 5, 22769 HamburgTelefon: +49 (0) 40 - 899 699 377E-Mail: mdlz@fischerappelt.deOriginal-Content von: Mondelez Deutschland, übermittelt durch news aktuell