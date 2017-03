So sieht es aus bei Evotec!

Weitere Suchergebnisse zu "Evotec":

Liebe Leser,

letzte Woche überschlugen sich die Nachrichten bei Evotec, denn Rami Jagerali hat sich nochmals angeschaut wie es um das Unternehmen derzeit bestellt ist. Die wichtigsten Nachrichten, die letzte Woche Evotec und dessen Kurse bewegt haben waren folgende:

Gute Aussichten! Nachdem wir in den vergangenen Wochen mehrmals die Evotec-Aktie analysiert haben, können wir sagen, dass sowohl die markttechnische als auch die fundamentale Lage bei dem Unternehmen recht gut aussieht. Das hat der aktuelle Jahresgeschäftsbericht, der am Dienstag veröffentlicht wurde, ebenfalls bestätigt.

Die Zahlen! Evotec konnte in 2016 den Umsatz um 28,85 % gegenüber dem Vorjahr steigern. Der operative Gewinn konnte gegenüber dem Vorjahr sogar um ganze 317 % auf 36,23 Mio. Euro gesteigert werden und der Jahresüberschuss konnte ebenfalls um 62,5 % auf 26,84 Mio. Euro erhöht werden. Auch das Ergebnis je Aktie fiel mit 0,20 Euro gegenüber 0,12 Euro je Aktie im Vorjahr ebenfalls deutlich höher aus und die Aufwendungen bei der Forschung und Entwicklung konnten um 1,28 % gesenkt werden. Bei den Investitionen ist ein Rückgang um 10,4 % zu verzeichnen.

Die Wachstumsphase! Das aktuelle KGV der Aktie beläuft sich auf hohe 44,3, wohl auch weil sich Evotec in einer Wachstumsphase befindet. Das historische – aus den letzten sieben Jahren – Median-KGV liegt aktuell bei 36,85, was unsere These zu bestätigen scheint.

Wie geht es weiter bei Evotec? Wir halten Sie auf dem Laufenden.

Ein Beitrag von Jennifer Diabatè.