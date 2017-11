So sichern sich Eigenheimbesitzer 2018 Zuschüsse für umweltschonende Heizungen

Berlin (ots) - Für Eigenheimbesitzer, die ihre alte ineffizienteHeizungsanlage gegen eine umweltschonende Wärmeversorgung miterneuerbaren Energien austauschen, gibt es lukrative staatlicheZuschüsse aus dem Marktanreizprogramm (MAP). Beim Förderantrag giltfür sie zum Jahreswechsel eine wichtige Änderung zu beachten: Ab1.1.2018 müssen sie den Förderantrag beim Bundesamt für Wirtschaftund Ausfuhrkontrolle (BAFA) stellen, bevor sie einen Handwerksbetriebmit der Installation beauftragen. Für umweltschonendenHeizungsanlagen, die 2017 beauftragt wurden und erst 2018 installiertwerden können, gibt es eine Übergangsregelung.Draußen fegt eisiger Wind durch die Straßen, drinnen werden dieHeizungen aufgedreht. Es ist Heizsaison. Doch die rund 20 Millioneninstallierten Heizungen hierzulande sind überwiegend fossileDinosaurier: da gluckern und blubbern veraltete ineffizienteHeizungsanlagen, die oft gar nicht mehr das optimal können, was siesollen: die Bewohner mit wohliger Wärme und Warmwasser zu versorgen.Nur 17 Prozent der Heizungsanlagen arbeiten laut Bundesverband derdeutschen Heizungsindustrie effizient und nutzen zugleich erneuerbareEnergien.Die Verschwendung in deutschen Heizungskellern treibt dieHeizkosten in die Höhe und schadet dem Klima. Rund zwei Drittel desgesamten Energieverbrauchs im Haushalt werden durch Heizung undWarmwasser verursacht. Vielen Verbrauchern ist das gar nicht bewusst.Laut aktuellem Heizspiegel für 2017 schwanken die jährlichenHeizkosten für eine durchschnittliche 70 Quadratmeter große Wohnungzwischen 550 und 1.200 Euro. Je nach energetischem Zustand desGebäudes und Effizienz der Heizung kann die Heizkostenrechnung alsomehr als doppelt so hoch ausfallen.So viel Zuschuss gibt's für Wärme aus erneuerbaren EnergienEigenheimbesitzer, die angesichts solcher Auswirkungen auf einemoderne, umweltschonende Solarthermieanlage, Wärmepumpe oderBiomasseanlage wie beispielsweise eine Pelletheizung umsteigen,werden vom Staat finanziell unterstützt. Das Bundesministerium fürWirtschaft und Energie (BMWi) stellt für den Ausbau der erneuerbarenEnergien auf dem Wärmemarkt jedes Jahr 300 Millionen EuroFördermittel mit dem Marktanreizprogramm für erneuerbare Energien,kurz MAP genannt, zur Verfügung. Das Prinzip beim MAP: Je effizienterund umweltfreundlicher die Heiztechnik, desto höher der Zuschuss. Füreine Erdwärmepumpe zur Raumheizung und Warmwasserbereitung liegt derstaatliche Zuschuss bei mindestens 4.500 Euro, für Pelletkessel mitWärmespeicher gibt es mindestens 3.500 Euro und für dieErstinstallation einer Solarthermieanlage, die die Heizungunterstützt und Warmwasser liefert, mindestens 2.000 Euro.Einen Zusatzbonus von 20 Prozent des Förderbetrags plus 600 Europauschal gibt es durch das sogenannte "Heizungspaket" oben drauf,wenn zusätzlich zur Umstellung auf erneuerbare Energien eineveraltete Heizung ausgetauscht wird und das ganze Heizsystem imEigenheim optimiert wird. Ein Rechenbeispiel: Lässt einEigenheimbesitzer einen Pelletkessel mit Wärmespeicher im Kellerinstallieren, so bekommt er zum Zuschuss von 3.500 Euro noch weitere1.300 Euro Zusatzbonus für die Optimierung der gesamtenHeizungsanlage. Das macht insgesamt 4.800 Euro.Für jene effizienten Heizungsanlagen, die bereits mit MAPgefördert wurden und seit drei Jahren in Betrieb sind, erhaltenEigenheimbesitzer außerdem einen Zuschuss von 200 Euro, wenn siediese vom Handwerker nachjustieren lassen, damit sie wieder optimaleingestellt ist.Erst Antrag stellen, dann Handwerker beauftragenDer Antragsweg zum staatlichen Zuschuss wurde fürEigenheimbesitzer zum Jahreswechsel neu geregelt: Alle müssen ab1.1.2018 zuerst den Förderantrag beim Bundesamt für Wirtschaft undAusfuhrkontrolle (BAFA) einreichen. Wenn die Eingangsbestätigung desBAFA vorliegt, können sie den Handwerker ihres Vertrauens mit derInstallation der umweltschonenden Heizungsanlage beauftragen. Nachdemdie Heizung installiert und in Betrieb genommen wurde, müssen sie ineinem zweiten Schritt die erforderlichen Nachweise, Rechnungen undBelege einreichen und der Zuschuss wird vom BAFA gezahlt.Auch jene Eigenheimbesitzer, die den Handwerker noch 2017beauftragen, deren Heizung aber erst im Jahr 2018 installiert und inBetrieb genommen werden kann, müssen sich keine Sorgen machen: Fürsie gibt es eine Übergangsregelung. Sie können den Förderantrag nochinnerhalb von neun Monaten nach der Inbetriebnahme der Heizungstellen, wenn Sie eine entsprechende Erklärung für die Übergangsfristbeim BAFA mit einreichen. Die Inbetriebnahme der Heizung und dieAntragsstellung müssen in diesen Fällen bis zum 30. September 2018erfolgen.Seit dem Jahr 2000 wurden rund 1,7 Millionen umweltschonendeHeizungsanlagen vom BMWi mit dem MAP-Zuschuss gefördert. Imver-gangenen Jahr bekamen 79.452 Hausbesitzer die Zuschüsse für ihrepersönliche Wärmewende im Eigenheim gezahlt. Am häufigsten wurde diestaatliche Förderung 2016 für den Einbau vonBiomasseanlagen mit Wärmespeicher gezahlt: insgesamt 28.705Zuwendungen, dicht gefolgt von 28.492 Zuwendungen fürSolarthermieanlagen und 22.003 Zuwendungen für Wärmepumpen.Vorteile von Wärme aus erneuerbaren Energien"Je nach Preissteigerung bei den fossilen Brennstoffen rechnensich erneuerbare Energieträger oft innerhalb der Lebensdauer einerHeizungsanlage. Zwar muss man am Anfang meist mehr investieren, spartdann aber in der Nutzungszeit. Mit Solarwärme können Siebeispielsweise in typischen Anwendungen 10 bis 20 Prozent derBrennstoffkosten einsparen", erklärt Energiewissenschaftler MartinPehnt, der Geschäftsführer des Instituts für Umwelt- undEnergieforschung (ifeu) in Heidelberg ist. Auch Biomasse sei in denBetriebskosten in der Regel billiger als klimaschädliche Brennstoffewie Öl oder Gas, deren Rohstoffvorkommen begrenzt seien.Angesichts sich verschärfender Klimabedingungen durch zu vielCO2-Emissionen und dem Energiewendeziel der Bundesregierung, bis 2050einen nahezu klimaneutralen Gebäudestand zu erreichen, bewertet Pehntden Augenblick zum Umstieg bei der Wärmeversorgung auf Solarthermie,Biomasse oder Wärmepumpe für Eigenheimbesitzer als günstig: "Wer sichjetzt oder in nächster Zeit für einen neuen Heizkessel entscheidet,wird den rund 20 Jahre in Betrieb haben. Das ist ein einmaligesGelegenheitsfenster, um die Weichen für umweltschonendeWärmeversorgung mit moderner Technik zu stellen."Damit Eigenheimbesitzer die optimale effiziente Heizungsanlage fürihr Gebäude finden, sollten sie als ersten Schritt einenEnergieberater hinzuziehen, um sich über die am besten geeigneteTechnologie und die Fördermöglichkeiten zu informieren. 