"So sehen Sieger aus"! - RB Leipzig ist Trikotmeister der Bundesligasaison 2017/18 (FOTO)

Düsseldorf (ots) -Bereits zum 11. Mal rief die Mediadesign Hochschule Fußballclubsder 1. Bundesliga dazu auf, ihre Saisontrikots für den von derHochschule ins Leben gerufenen "Trikotmeister" Award einzureichen.Einmal im Jahr kürt eine Jury aus Dozenten und Studierenden aus demFachbereich Modedesign an der MD.H Düsseldorf das besteMannschaftstrikot. In diesem Jahr geht der Titel an den RB Leipzig,der die Jury mit kräftigem Rot und sonnigem Gelb auf weißem Grundüberzeugte.Unter der Leitung von Prof. Martina Becker geht die Pole Positionunter den schönsten Heimtrikots der 1. Bundesliga nach hartem Ringenunter den Juryteilnehmern am 11. August 2017 an den sächsischen ClubRB Leipzig. Bewertet wurden die Kategorien Gesamteindruck desOutfits, Innovation/Design, Labeling/Farbharmonie, Funktionalität(Material/Details) und Verarbeitung/Passform/Schnitt. Zusätzlich zuden genannten Kategorien, flossen diese Saison erstmalig zwei neueKriterien in die Bewertung mit ein: Die Jury nahm die Trikotshinsichtlich ihres Preis/Leistungsverhältnisses und dem Aspekt derNachhaltigkeit unter die Lupe. Die Jury war besonders darübererfreut, dass mehr und mehr Vereine mit ihren Sportartikelherstellernnachhaltige Konzepte für ihre Kollektionen entwickeln! So gab es auchPunkte für das eingesetzte recycelte Polyestermaterial von RBLeipzig. Neben dem Gewinner der vorherigen Saison, Borussia Dortmund,konnten zuvor Vereine wie der FC Ingolstadt, Bayer 04 Leverkusen undHannover 96 mit dem Gewinn der Trikotmeisterschaft glänzen.Das Design von RB Leipzig polarisiert, keine Frage. Es gefälltoder nicht. Sicher aber ist... es bleibt garantiert im Gedächtnis!Das Trikot des Gewinners ging durch den dynamisch-frischenGesamteindruck und die hohe Visualität des Schulterdrucks in Führung.Rauten rieseln aus den roten Schultern heraus, werden kleiner undverlieren sich schließlich am Ärmelsaum. Die gelb-roten Logos auf derBrust sind gut auf das Design abgestimmt und wirken kraftvoll undangreiferisch.Der Vorjahressieger Borussia Dortmund landet mit einer von schwarznach gelb gegengleich verlaufenden Interpretation von Streifen aufdem zweiten Platz. Gut gemacht ist auch der Schwarz-Weiß-Look vonEintracht Frankfurt, dem diesjährigen Dritten. Elegant wie immer!Schwarze Nadelstreifen und Logos auf weißem Grund kommengeschmackvoll rüber.Die rote Laterne trägt dieses Jahr Borussia Mönchengladbachgefolgt vom FC Augsburg (wie schon im letzten Jahr!). Informationenzum Trikotmeisterwettbewerb und zur aktuellen Rankingliste derBundesligavereine finden sich unter www.trikotmeister.de.MEDIADESIGN HOCHSCHULE:Die Mediadesign Hochschule ist eine der führenden Hochschulen fürMedien und Design in Deutschland. Sie bildet in allen relevantenMedienbereichen den Nachwuchs von morgen aus. Im Sommersemester 2017sind mehr als 1.500 Studierende in den Bachelor- undMaster-Studiengängen Mediadesign, Gamedesign, Medien- undKommunikationsmanagement, Modedesign, Modemanagement und Digital FilmDesign an den Standorten Berlin, Düsseldorf und Münchenimmatrikuliert. Die kleinen Seminar-Gruppen ermöglichen eine engeZusammenarbeit mit den Professoren und Lehrenden und gewährleisten soeine kurze und praxisorientierte Studienzeit.Pressekontakt:Prof. Dr. Frank Thomas MeyerTel.:0211/179393-19 | Fax.: 0211/179393-17t.meyer@mediadesign.dewww.mediadesign.deDie Studienstandorte der Mediadesign Hochschule:Franklinstraße 28-29, 10587 Berlin, Tel.: 030/399266-0,info-ber@mediadesign.deWerdener Straße 4, 40227 Düsseldorf, Tel.: 0211/179393-0,info-dus@mediadesign.deClaudius-Keller-Straße 7, 81669 München, Tel: 089/450605-0,info-muc@mediadesign.deOriginal-Content von: MEDIADESIGN Hochschule f?r Design und Informatik, übermittelt durch news aktuell