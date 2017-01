So sehen Sieger aus! – Daimler, VW, Deutsche Telekom, BMW

Weitere Suchergebnisse zu "BMW St":

geringere Umsätze, dafür aber deutlich mehr operative Gewinne – so sieht vermutlich die Bilanz der 100 umsatzstärksten Unternehmen Deutschlands für das Jahr 2016 aus. Dies geht aus neuen Zahlen hervor, welche die Unternehmensberatung Ernst & Young für die ersten neun Monate des vergangenen Jahres veröffentlicht hat.

Beachtliche Profitabilität

Die Konzerne erwirtschafteten bis Ende September einen Gesamtumsatz von 1,2 Billionen Euro und liegen damit 2,7 % unter dem Vergleichswert aus dem Vorjahr. Dabei ragten die Verluste im Chemiesektor (-16 %) und bei den Energiekonzernen (-14 %) hervor. Wachstum verzeichneten hingegen Unternehmen aus der Medien- und IT-Branche.

In der Gesamtauswertung ist allerdings auffällig, dass die Marge merklich angestiegen ist. Betrug sie 2015 im Durchschnitt noch 5,9 %, sind es weiland beachtliche 7,4 %. Den deutschen Konzernen ist also eine formidable Produktivitätsverbesserung gelungen.

Daimler vor VW und Telekom

Die Rangliste der höchsten operativen Gewinne wird von den beiden Automobilherstellern Daimler (9,4 Mrd. Euro) und Volkswagen (8,7 Mrd. Euro) angeführt. Auf den nächsten Plätzen folgen die Deutsche Telekom mit 8,3 Mrd. Euro und BMW mit 7,6 Mrd. Euro. Beratungs

