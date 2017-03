So sehen die Deutschen den Wald der Zukunft: gemeinsame Lebensgrundlage für Natur und Mensch (VIDEO)

Stuttgart (ots) -Mit der Webaktion "Wald der Wünsche" sowie einer GfK-Studie hatdie Waldschutzorganisation PEFC Deutschland die Bundesbürger in denvergangenen Wochen nach ihrem aktuellen Verhältnis und ihren Wünschenzum Wald der Zukunft befragt. Insgesamt wurden 4.715 Wünschegesammelt und ausgewertet.Die 50 beliebtesten Wünsche wurden am Tag des Waldes am 21. März2017 im Haus des Waldes in Stuttgart präsentiert. Im Rahmen einerFinissage schrieb der internationale Aktionskünstler Gijs van Bon mitseinen Roboter "Skryf" die beliebtesten Wünsche auf einige hundertMeter Waldboden.Detaillierte Informationen zu den Ergebnissen der Befragung sowiezu der spektakulären Kunstaktion in Stuttgart finden Sie unterhttp://www.tag-des-waldes.de/presse/. Ein Interview mit dem Künstlerwird von PEFC zur Verfügung gestellt.PEFC - die unabhängige WaldschutzorganisationPEFC formuliert Regeln für den Umgang des Menschen mit dem Wald:Es setzt ökologische und soziale Standards für eine nachhaltigeBewirtschaftung unserer Wälder. Überprüft werden sie durchunabhängige Zertifizierungsstellen, zum Beispiel vom TÜV. Dasschließt die Kontrolle des Holzes von der Ernte bis hin zu Produktionund Verkauf mit ein. Somit kann der Verbraucher sicher sein, dassHolzprodukte mit dem PEFC-Siegel aus nachhaltiger Forstwirtschaftstammen. PEFC ist in Deutschland und weltweit die größte Institutionzur Sicherstellung nachhaltiger Waldbewirtschaftung durch einunabhängiges Zertifizierungssystem. Mehr unter pefc.de.Pressekontakt:Catrin Fetz (Pressestelle)PEFC Deutschland e. V.Tübinger Straße 1570178 StuttgartTel.: 0711 / 24861820fetz@pefc.dewww.pefc.dehttp://www.twitter.com/PEFCDeutschlandhttp://www.facebook.com/PEFC.DeutschlandOriginal-Content von: PEFC Deutschland e. V., übermittelt durch news aktuell