So schützen Sie sich vor Zecken! (AUDIO)

Baierbrunn (ots) -In den letzten beiden Jahren gab es besonders viele Zecken inDeutschland. Wie Sie sich vor diesen kleinen Quälgeistern schützen,hat Petra Terdenge für Sie herausgefunden:Sprecherin: Zecken sind nicht nur lästig, weil sie unser Blutsaugen. Sie können auch gefährliche Krankheiten übertragen, sagtJulia Rudorf von der "Apotheken Umschau":O-Ton Julia Rudorf 14 sec."Auf der einen Seite übertragen Zecken Borreliose. Besondersgefürchtet ist aber etwas Anderes, nämlich der FSME-Virus. Das stehtkurz für Frühsommer-Meningoenzephalitis, und die ist sehr schwer zubehandeln."Sprecherin: Etwa jede hundertste Zecke trägt das Virus in sich fürdiese Krankheit, bei der sich Hirnhaut und Gehirn entzünden können.Schutz bietet eine Impfung gegen FSME:O-Ton Julia Rudorf 20 sec."Die wird empfohlen für Menschen, die entweder in Risikogebietenleben, dazu gehört klassischerweise Baden-Württemberg und Bayern.Aber - und das ist jetzt wichtig für alle Leute, die nicht in diesenBundesländern leben - auch für Menschen, die sich dort aufhalten. Obes im Urlaub ist oder auf Besuch: auch denen ist die FSME-Impfungempfohlen."Sprecherin: Es gibt viele Geschichten darüber, wie man Zeckenangeblich gut entfernen kann. Doch die folgende Methode funktioniertam besten:O-Ton Julia Rudorf 20 sec."Einfach rausziehen! Das kann man entweder machen mit einerPinzette oder mit einem Zeckenentfernungs-Instrument. Das kann zumBeispiel so eine Zeckenkarte sein. Und dann möglichst dicht an denMundwerkzeugen die Zecke packen und gerade nach hinten rausziehen.Nicht rausreißen, dass da nichts kaputtgeht, sondern geraderausziehen."Wer sich in einem Zeckengebiet aufhält, sollte außerdemlangärmlige und helle Kleidung tragen, schreibt die "ApothekenUmschau". Denn darauf sieht man die kleinen Quälgeister schnell undkann sie vielleicht sogar entfernen, noch bevor sie überhauptzugestochen haben.Pressekontakt:Katharina Neff-NeudertTel. 089 / 744 33 360Fax 089 / 744 33 459E-Mail: presse@wortundbildverlag.dewww.wortundbildverlag.deOriginal-Content von: Wort & Bild Verlag - Apotheken Umschau, übermittelt durch news aktuell