So schlägt Warren Buffett die Inflation (und ich kann das auch)

Letzte Woche habe ich mich auf die Weisheit eines der größten Investoren der Welt – Warren Buffett – gestützt, um den Einbruch der Aktienmärkte im Januar zu bewältigen. Heute wende ich mich wieder an den „Weisen von Omaha“, um zu erfahren, wie ich mit der Inflation fertig werden kann. Es stellt sich heraus, dass Buffetts Methode eigentlich ziemlich einfach ist.

Wie Warren Buffett die Inflation besiegt

Buffett empfiehlt, Aktien von Unternehmen zu kaufen, die in der Lage sind, Preissteigerungen an den Verbraucher weiterzugeben. Aber warum?

Nun, wie er sagte: „Wenn du die Macht hast, die Preise zu erhöhen, ohne das Geschäft an einen Konkurrenten zu verlieren, hast du ein sehr gutes Geschäft“.

Diese Macht ist oft das Ergebnis einer starken Marke. Sie kann aber auch mit dem Betrag zu tun haben, den ein Unternehmen für die Entwicklung neuer Produkte ausgeben kann.

Eine starke Kontrolle über den Vertrieb oder eine große Marketingmacht sind ebenfalls hilfreich. Viele Unternehmen haben einige oder alle dieser Eigenschaften. Zusammen bilden sie das, was der Meisterinvestor als „Wettbewerbsvorteil“ bezeichnet, um Konkurrenten abzuwehren.

Die Tatsache, dass Buffett in den 1970er Jahren (als die Inflation in den USA explodierte) sein Vermögen vermehren konnte, beweist, dass diese Methode wahre Wunder bewirken kann. Welche Aktien könnte ich also heute kaufen?

Aktien, die man jetzt kaufen sollte

In den USA würde ich sagen, dass der Tech-Riese Apple jetzt ein guter Kauf ist. Unabhängig davon, wie ähnlich es dem Vorgängermodell in Bezug auf die Funktionen ist, und obwohl sich einige geizige Verbraucher dazu entschließen könnten, die Marke zu wechseln, wissen wir, dass viele Leute viel Geld für das neueste iPhone ausgeben werden.

Selbst diejenigen, die ihr Telefon (oder Tablet, ihre Kopfhörer oder ihre Smartwatch) nur alle paar Jahre austauschen, tun sich schwer damit, das Apple-Ökosystem zu verlassen.

Genau das ist so unglaublich wertvoll. Es ist daher nicht verwunderlich, dass Buffett stark in das Unternehmen investiert ist.

Wenn es um Großbritannien geht, bin ich nach wie vor davon überzeugt, dass der FTSE 100-Wert Unilever ein großartiger Tipp ist. Ich bin mir sicher, dass ich bereit wäre, ein paar Cent mehr für meine Marmite (vegane Würzpaste) zu bezahlen. Das gilt selbst dann, wenn ich dafür an anderer Stelle Abstriche machen müsste.

Sicher, in letzter Zeit war die Lage für die Aktionäre etwas unruhig. Das Gebot für das Consumer-Healthcare-Geschäft von GlaxoSmithKline ist gescheitert. Auch die Aussage des Star-Fondsmanagers Terry Smith, dass sich das Unternehmen zu sehr auf seine Nachhaltigkeitsbilanz konzentriert, hat der Stimmung nicht gerade gut getan.

Dennoch liegt der Aktienkurs jetzt unter dem Wert, den er hatte, als das Vereinigte Königreich im Jahr 2020 zum ersten Mal in den Lockdown ging. In Anbetracht des prall gefüllten Markenportfolios des Blue Chips sieht das für mich wie eine Chance aus.

Es kann einige Zeit dauern, bis Unilevers inflationshemmende Eigenschaften zum Tragen kommen. Dafür gibt es aber eine Dividendenrendite von 3,9 %.

Sicherheit in Zahlen

Natürlich ist der Kauf von Aktien eines Unternehmens mit Preissetzungsmacht keine Garantie für irgendetwas. Die Aktienkurse von Apple und Unilever können bei einer Panik an den Märkten genauso schnell fallen wie die von minderwertigen Unternehmen.

Aber ich würde auf jeden Fall ruhiger schlafen, wenn ich wüsste, dass die Unternehmen, an denen ich beteiligt bin, in der Vergangenheit bewiesen haben, dass sie die Inflation abfedern können.

Wenn ich mein Geld auf mehrere dieser Unternehmen verteile, habe ich die besten Chancen, diese Zeit der Sparzwänge relativ unbeschadet zu überstehen.

Dieser Artikel wurde von Paul Summers auf Englisch verfasst und am 05.02.2022 auf Fool.co.uk veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.

