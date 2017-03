"So rutscht man in die Kleinkriminalität ohne es zu wissen." Zieht Topmodel Sara Nuru im "Duell um die Geld" Joko & Klaas über den Tisch?

Unterföhring (ots) - "Wie viel Prozent der Deutschen haben schonmal etwas aus einem Hotelzimmer entwendet?" Um die Antworten aufdiese und weitere Quizfragen pokern die Gastgeber Joko Winterscheidtund Klaas Heufer-Umlauf bei "Das Duell um die Geld" am Dienstag, 28.März, um 22:15 Uhr, auf ProSieben. "Zum Beispiel kleine Shampoos -gilt das schon als entwendet", fragt "Germany's nextTopmodel"-Gewinnerin Sara Nuru vor ihrem Einsatz. Spielleiter OliverKalkofe klärt auf: "Du kannst dir im Hotel acht Packungen desShampoos auf den Kopf hauen, aber wenn du es mitnimmst, ist es imengeren Sinne entwenden." Sara Nurus Reaktion? Ein schlichtes:"Uups." Oliver Kalkofe: "So rutscht man in die Kleinkriminalität ohnees zu wissen."Neben Sara Nuru nehmen DJ BoBo, Sänger Henning Wehland undModerator Matthias Killing bei Joko & Klaas am Spieltisch Platz. IhrEinsatz bitte: Jeder der Spieler füllt den Jackpot mit 1.000 Euro auseigener Tasche. Wer blufft sich zum Sieg? Wer räumt mit Wissen alsGeldmeister den Gewinn von 6.000 Euro ab?"Das Duell um die Geld" - Dienstag, 28. März 2017, um 22:15 Uhrauf ProSiebenHashtag zur Show: #DudGBei Fragen:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHKommunikation/PR EntertainmentKevin KörberTel. +49 [89] 9507-1187Kevin.Koerber@ProSiebenSat1.comBildredaktionSusi LindlbauerTel. +49 [30] 3198-80822Susi.Lindlbauer@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuell