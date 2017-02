So profitieren Sie persönlich vom Demografie-Wandel

Guten Tag, liebe Leserinnen und Leser, es ist eine Tatsache, die wir alle gemeinsam keineswegs leugnen können: Wir Menschen werden immer älter. Die Lebenserwartung ist rund um den Globus in den vergangenen 70 Jahren um mehr als ein Drittel gestiegen. Es gibt Studien, welche besagen, dass bereits 2020, also in drei Jahren, es auf der Erde mehr Menschen über 65 Jahre geben wird...