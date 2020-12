So plane ich jetzt den nächsten Börsencrash

Irgendwann – und ich muss nicht wissen, wann – wird der Aktienmarkt abstürzen. Wenn es passiert, wird es sich anfühlen, als hätte dich jemand beraubt und hunderte oder tausende von Dollars (oder mehr) von deinem Rentenkonto abgezogen. Du wirst wütend werden. Du wirst dir vielleicht sogar wünschen, du hättest dein Geld gar nicht erst an die Börse gebracht. Es folgt eine einfache Lektion, die ich aus jahrzehntelangem Investieren gelernt habe. Du kannst den negativen Gefühlen vielleicht nicht ausweichen, aber du kannst sie etwas abmildern, indem du dich mit einem Plan vorbereitest.

Ein Plan hält dich auf dem Boden der Tatsachen. Wenn Wut, Frustration oder Enttäuschung dich drängen, zu verkaufen und deine Verluste zu begrenzen, ist dein Plan die sanfte Stimme der Vernunft. Du musst genau wissen, was zu tun ist und das Crash-Szenario vorher durchdenken.

Da das Jahr 2020 zu Ende geht, ist es eine gute Zeit, den Crashplan für 2021 zu entwickeln. Ich möchte diese Anstrengung gerne mit einer jährlichen Überprüfung meiner Positionen, der Zuteilung und des Zeitplans für den Ruhestand verbinden. Auf diese Weise sehe ich, wie viel Risiko ich jetzt in meinem Portfolio habe und wie viel mehr ich bereit bin zu akzeptieren. Es folgt mein vierstufiger Prozess.

1. Überprüfung des Portfolios

Anleger werden oft aus ihren risikoreicheren Positionen aussteigen, wenn der Markt beginnt, Anzeichen von Volatilität zu zeigen. Das ist bekannt als die “Flucht in Qualität”. Persönlich kann ich dieser Praxis nicht folgen. Ich ziehe es vor, immer in der Qualitätszone zu investieren. Wenn eine Position etwas ist, das ich zu verwerfen gedenke, wenn der Markt brenzlig wird, werde ich sie wahrscheinlich nicht kaufen. Nenne es Faulheit oder Ultrakonservatismus oder etwas anderes, aber ich möchte nicht die Aufgabe haben, zu entscheiden, wann die Volatilität zu Handelsentscheidungen führen soll. Ich bin sicher, dass ich das irgendwann falsch verstehen würde.

Da ich nicht darauf warte, dass der Markt eine Qualitätsverbesserung meines Portfolios veranlasst, tue ich dies proaktiv während einer jährlichen Überprüfung meines Portfolios. Auf diese Weise bin ich vorbereitet, egal ob ein Absturz plötzlich oder langsam geschieht.

2. Überdenke den Zeitplan für die Pensionierung

Zugegeben, ich bin mir über meinen Zeitplan für den Ruhestand nicht ganz im Klaren. Ich vermute, dass das bei den meisten Menschen nicht der Fall ist, bis ein Arbeitsplatzverlust oder ein Gesundheitsproblem einen unerwartet aus dem Berufsleben wirft. Ich gehe mit der Unsicherheit um, indem ich plane, bis ins hohe Alter von 60 Jahren zu arbeiten, aber auch übermäßig spare, falls sich dies als unmöglich erweist.

Was das Investieren betrifft, so führt meine Bereitschaft, auf unbestimmte Zeit zu arbeiten, zu einer riskanteren Mittelzuteilung, als viele Berater empfehlen würden. Nach der 110er-Regel sollte ich in Anbetracht meines Alters etwa eine 60/40-Aufteilung zwischen Aktien und festverzinsten Wertpapieren haben. Aber eigentlich sitze ich auf einer 80/20-Aufteilung. Der höhere Anteil gibt mir mehr Wachstumschancen, erhöht aber auch die Volatilität. Wenn der Markt im Jahr 2021 abstürzt, werde ich das spüren. Aber das ist ein Risiko, das ich akzeptieren kann – vorerst jedenfalls -, wenn man bedenkt, dass ich vorhabe, noch weitere 20 Jahre zu arbeiten. Mir gefällt die Qualität meines Portfolios, und ich bin beim Sparen diszipliniert.

3. Überprüfe deinen Notfallfonds

Der Notfallfonds ist ein wichtiger Bestandteil deines Notfallplans. Vermutlich hast du nicht vor, deine Positionen am Boden des Marktes zu verkaufen. Aber möglicherweise hast du keine Wahl, wenn du kein zusätzliches Geld zur Hand hast. Denn wenn unter deinem Keller ein Rohr platzen sollte, dann geschieht das natürlich kurz nachdem der Markt abstürzt. In diesem Szenario möchtest du das Geld aus deinen Geldgeschäften und nicht von deinem Investmentkonto abziehen.

Ich füge meinem Notfallfonds monatlich mit einer automatischen Überweisung von meinem Girokonto etwas hinzu. In diesem Jahresabschlussbericht werde ich mir ansehen, wie sich der Saldo im Laufe des Jahres verändert hat, und meinen monatlichen Beitrag entsprechend anpassen.

4. Die Regeln festlegen

Nachdem ich meine Aktien, den Zeitplan für die Pensionierung und den Saldo des Notfallfonds überprüft habe, ist die Definition der Einzelheiten eines Notfallplans recht einfach. Ich persönlich lasse nur zwei Optionen zu: Nichts tun oder kaufen. Im Jahr 2021 habe ich vor, mehr von dem zu kaufen, was ich derzeit besitze, solange mein Notfallfonds-Guthaben über einem bestimmten Schwellenwert liegt. Andernfalls werde ich nichts tun und auf eine Erholung warten.

Denk bei der Festlegung deines Plans an deinen Schuldenstand und deine finanziellen Ziele für die nächsten Jahre sowie an dein Guthaben im Notfallfonds. Wenn du zum Beispiel Schulden zurückzahlen oder ein Auto kaufen willst, macht es wahrscheinlich keinen Sinn, nach einem Crash zu investieren.

Wenn du jung, berufstätig und finanziell stabil bist, bietet ein Marktabschwung im Allgemeinen eine gute Kaufgelegenheit – es ist wie ein Lagerverkauf für Investoren, die es sich leisten können, auf eine Erholung zu warten. Aber wenn du älter bist, von der Hand in den Mund lebst, auf einer Menge Schulden sitzt oder keinen sicheren Job hast, dann ist es klug, nach einem Absturz abzuwarten und nichts zu tun. In diesem Fall sind Barmittel besser für dich geeignet als Aktien, bei denen es vielleicht etwas dauern kann, bis sie für dich einen Gewinn abwerfen.

Schreibe es auf

Vergiss nicht, deinen Absturzplan aufzuschreiben, zusammen mit dem Gedankengang, der dahinter steht. Sobald dein Portfolio in Ordnung und der Plan dokumentiert ist, kannst du beruhigt ins Jahr 2021 gehen, denn du bist auf alle Eventualitäten vorbereitet.

