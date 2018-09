So passen Online-Versicherungsabschluss und persönliche Beratung zusammen

München (ots) - Digital, kompetent, persönlich: CHECK24 feiertzehnjähriges MarkenjubiläumWer online eine Versicherung abschließt, muss nicht auf einepersönliche Beratung verzichten. Das zeigt Deutschlands größtesVergleichsportal CHECK24 seit mittlerweile zehn Jahren. Beisämtlichen Fragen rund um das Thema Versicherungen helfen über 300Experten im persönlichen Beratungsgespräch per E-Mail oder Telefon -und das an sieben Tagen die Woche.Vergleichsrechner und persönliche Beratung sind bei CHECK24 immerkostenlos. Vor, während, aber auch nach Vertragsabschlussunterstützen CHECK24-Experten die Verbraucher. Die Kundenberaterpassen bei veränderten Lebensumständen der Versicherungsnehmer diePolicen an oder checken bestehende Tarife im Beratungsgespräch aufPreis und Leistung. Außerdem unterstützen sie Kunden im Schadensfallbeim Ausfüllen der Formulare und in der Kommunikation mit demVersicherer.Fortbildung: CHECK24 Academy und akkreditierterBildungsdienstleister bei "gut beraten"In der CHECK24 Academy bilden hauseigene Schulungsmanager dieMitarbeiter des Vergleichsportals kontinuierlich fort. NebenAnregungen und Verbesserungsvorschlägen von Kunden fließen auch dieKundenbewertungen nach einem Online-Abschluss ein. So lernt CHECK24von Kunden.Daneben ist CHECK24 akkreditierter Bildungsdienstleister bei derBrancheninitiative "gut beraten". Akkreditierte Bildungsdienstleisterdürfen für Weiterbildungsmaßnahmen, an denen vertrieblich tätigeMitarbeiter teilgenommen haben, Weiterbildungszeit in der Datenbankbuchen.CHECK24 ist fairster digitaler Versicherungsmakler -Vergleichsportale fördern WettbewerbCHECK24 gehört mit der Gesamtnote "sehr gut" laut ServiceValue undFOCUS MONEY zu den fairsten digitalen Versicherungsmaklern. In dasUrteil fließen die Kategorien "faire Produktangebote", "faireVertragsordner", "faire Kundenberatung", "faire Kommunikation" und"fairer Schadenservice" ein.Vergleichsportale fördern den Wettbewerb zwischen Anbietern vonVersicherungen. Im Bereich der Kfz-Versicherung sparten Verbraucherso innerhalb eines Jahres insgesamt 318 Mio. Euro. Das ergab einerepräsentative Studie der WIK-Consult, einer Tochter desWissenschaftlichen Instituts für Infrastruktur undKommunikationsdienste (WIK).*)*)Die vollständige Studie unter:https://www.wik.org/fileadmin/Studien/2018/2017_CHECK24.pdfÜber die CHECK24 GmbHCHECK24 ist Deutschlands größtes Vergleichsportal. Der kostenloseOnline-Vergleich zahlreicher Anbieter schafft konsequente Transparenzund Kunden sparen durch einen Wechsel oft einige hundert Euro.Privatkunden wählen aus über 300 Kfz-Versicherungstarifen, über 1.000Strom- und über 850 Gasanbietern, mehr als 30 Banken, über 250Telekommunikationsanbietern für DSL und Mobilfunk, über 5.000angeschlossenen Shops für Elektronik, Haushalt und Autoreifen, mehrals 150 Mietwagenanbietern, über 1.000.000 Hotels, mehr als 700Fluggesellschaften und über 90 Pauschalreiseveranstaltern. DieNutzung der CHECK24-Vergleichsrechner sowie die persönlicheKundenberatung an sieben Tagen die Woche ist für Verbraucherkostenlos. Von den Anbietern erhält CHECK24 eine Vergütung. DasUnternehmen CHECK24 beschäftigt gut 1.000 Mitarbeiter gruppenweit mitHauptsitz in München.Pressekontakt:Florian Stark, Public Relations,Tel. +49 89 2000 47 1169, florian.stark@check24.deDaniel Friedheim, Director Public Relations,Tel. +49 89 2000 47 1170, daniel.friedheim@check24.deOriginal-Content von: CHECK24 GmbH, übermittelt durch news aktuell