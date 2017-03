So packt der Kreuzfahrt-Profi die Koffer / Tipps für Seereisen-Anfänger von kreuzfahrten.de, Teil 2

Krombach (ots) - Jeden Monat gehen viele Tausend Deutsche zumersten Mal auf eine Kreuzfahrt. Das Angebot wächst, die Zahl derSchiffe auch. Aber was muss bei der ersten Kreuzfahrt ins Gepäck, undwas ist überflüssiger Ballast? Die Profis von kreuzfahrten.de,Deutschlands großem Online-Anbieter für Seereisen, verraten ihreTricks. Was bedeutet eine Schiffsreise für das Kofferpacken?Da alle Passagiere gleichzeitig auf dem Schiff einchecken, kann esdauern, bis das Gepäck in der Kabine landet. Deshalb Badezeug, Buchund Sonnencreme in das Handgepäck packen, ebenso Medikamente, Kamera,Hygieneartikel und Sachen für die Kinder. Die Größe des Handgepäckshängt von der Airline ab, ebenso das Maximalgewicht des Gepäcks.Vorsicht: Zu großes und schweres Gepäck kann bei einigenFluggesellschaften teuer werden.In den Kabinen der Schiffe bleibt je nach Kabinengröße wenig Platzzum Unterstellen. Deshalb eignen sich weiche Koffer besser als einHartschalenkoffer. Gängige Gepäckstücke sollten ein auffälligesKofferband tragen, um Verwechselungen zu vermeiden. Ein sorgfältigausgefüllter Kofferanhänger ist ohnehin Pflicht.Neben Koffer und Handgepäck sollten eine Strandtasche oder einRucksack mit auf Reisen gehen. Darin lässt sich alles für den Pooloder einen Ausflug verstauen, Für Ausflüge in Touristenzentren istein Brustbeutel oder eine Gürteltasche sinnvoll. Auf Ausflügensollten Kreuzfahrer nur wenig Wertsachen mitführen. Ein kleinesExtra-Portemonnaie für Geld und eine Kreditkarte reicht, alles anderebleibt im Kabinensafe.Allround-Talente: Tunika und SkiwäscheDie richtige Kleidung hängt davon ab, wohin eine Kreuzfahrt führt.Wer gen Norden fährt, braucht warme Kleidung. Bei Reisen nach Alaska,Feuerland oder in die Antarktis braucht es Winterausstattunginklusive Handschuhen und Mütze. Ein guter Tipp ist leichte,ultradünne Funktionsunterwäsche für Skifahrer. Da es an Deck einesKreuzfahrtschiffs oft windig ist, ist eine winddichte Jacke auf allenRouten sinnvoll.Geht die Kreuzfahrt in den sonnigen Süden, kommt alles in denKoffer, was zum Strandurlaub gehört. Für Frauen ist ein Strandkleidoder eine Tunika nützlich. Sie lassen sich bei einem Strandausflugoder beim Weg zum Pool einfach über die Badekleidung ziehen. FürLandausflüge im Süden sollten Badeschuhen eingepackt werden. DerStrand kann steinig oder mit abgestorbenen Korallen übersät sein.Jeans oder Abendkleid: So packen Sie richtigAuf Kreuzfahrt gehört ein guter Sonnenschutz ins Gepäck. DasWasser reflektiert die Sonnenstrahlen und die frische Brise lässtvergessen, dass ein Sonnenbrand droht. Also Sonnencreme und eineKopfbedeckung einpacken sowie ein leichtes, weites und langärmligesHemd. Es schützt vor zu viel Sonne und zu kalt eingestellteKlimaanlagen. Für Schnorchel- und Kajak-Ausflüge sowie rund um denÄquator empfiehlt sich ein Sonnenschutz-T-Shirt. Ein weiteres "Muss"sind funktionale Kleidung und bequeme Schuhe.In vielen Ländern gilt es als unschicklich, mitärmellosen-T-Shirts, Miniröcken oder kurzen Hosen umherzulaufen undKirche zu besichtigen. Für Landausflüge also auch leichte undbedeckende Kleidung mitnehmen. Für Frauen ist ein großer Schal eineAllround-Hilfe. Ein Pashmina-Schal leistet am Abend gute Dienste imRestaurant. Zwar sind moderne Kreuzfahrtschiffe heute eher lässig,aber abends gilt im Hauptrestaurant zumindest sportlich-schickeKleidung als angemessen. Männer packen also eine lange Hose und einHemd ein, Frauen Hose oder Rock mit Bluse oder ein Kleid. Achtung: Esgibt Schiffe mit so genannten "formal nights", etwa die Queens vonCunard. Dort zählt festliche Kleidung wie Abendkleid, Smoking oderdunkler Anzug zur Grundausstattung.Klein, aber nützlich: Adapter, Fernglas und PacklistenWer auf amerikanischen Schiffen unterwegs ist, sollte einenSteckdosen-Adapter einstecken. Auch ein Fernglas ist ein nützlichesUtensil beim Entdecken von Delfinen, fliegenden Fischen undKüstenlinien. Wer gerne Souvenirs ersteht und mit schwerem Gepäck insHeimatland zurückfliegt, sollte eine kleine Hand-Gepäckwaage dabeihaben.Und wer seine Reise besonders akribisch planen möchte, der kannsich bei einigen Reedereien eine Packliste aus dem Internetherunterladen. Dort sind zum Abhaken alle Vorbereitungsschritte undmitzunehmenden Artikel aufgeführt. Sind alle Häkchen gesetzt, kanndie Kreuzfahrt beginnen.Pressekontakt:Lüchow Medien & KommunikationKarsten LüchowTel. 040-611 683-90karsten.luechow@luechow-medien.deOriginal-Content von: Reiseb?ro Nees GmbH, übermittelt durch news aktuell