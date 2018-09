So nutzen Sie die neue Eigenheimförderung am besten für ihre Finanzierung / In Bayern 40.000 Euro Zuschuss für vierköpfige Familie möglich

München (ots) - Wer in Bayern ein Eigenheim zur Selbstnutzung bautoder kauft, kann dafür eine besonders attraktive Förderung vom Staaterhalten. Familien, die die Einkommensgrenzen einhalten und zumersten Mal ein selbstgenutztes Eigenheim kaufen oder bauen, könnenzehn Jahre lang ein Baukindergeld von 1200 Euro pro Kind und Jahrbekommen. Der Freistaat stockt diese Förderung um ein BayerischesBaukindergeld Plus in Höhe von weiteren 300 Euro pro Kind und Jahrauf. Zusammen mit der Bayerischen Eigenheimzulage in Höhe voneinmalig 10.000 Euro kann eine vierköpfige Familie über einenZeitraum von zehn Jahren eine Förderung von insgesamt 40.000 Euroerhalten, erklärt die LBS Bayern. Das bietet einen starken Anreiz fürMenschen in Bayern, Wohneigentum zu schaffen oder zu erwerben und sovom Zinstief zu profitieren sowie für das Alter vorzusorgen.Das Baukindergeld vom Bund ist nach Einzug bei der bundeseigenenFörderbank KfW zu beantragen. Einen Anspruch können Familien mitKindern und Alleineerziehende haben, die ab dem 1. Januar 2018 denKaufvertrag unterzeichnet oder die Baugenehmigung für ihr Eigenheimerhalten haben. Zusätzlich gelten Einkommensgrenzen. Zum Beispielwird eine Familie mit einem Kind gefördert, wenn ihr zu versteuerndesHaushaltseinkommen 90.000 Euro nicht überschreitet. Maximal wird dasBaukindergeld für zehn Jahre gewährt. Wer in diesen Genuss kommt,kann zusätzlich das Bayerische Baukindergeld Plus erhalten. Dieseskann bei der BayernLabo, der Förderbank des Freistaats, beantragtwerden.Da beide Leistungen jährlich ausbezahlt werden, empfiehlt es sich,diese Summen als Sonderzahlungen in der Finanzierung einzuplanen. Sokann man schneller schuldenfrei werden und das Zinsänderungsrisikoreduzieren. Dies ist zum Beispiel bei einem Bausparkombikreditmöglich, wie die Bayerische Landesbausparkasse erklärt. Alternativkönnen die Baukindergeldzahlungen in einen eigenen Bausparvertragfließen, mit dem Vorsorge für spätere Renovierungen oder Umbauwünschegetroffen wird.Die Bayerische Eigenheimzulage kann ebenfalls bei der BayernLabobeantragt werden. Anders als das Baukindergeld können auch Haushalteohne Kinder diesen Zuschuss erlangen. Zu den Voraussetzungen zähltunter anderem, dass der Wohnsitz oder gewöhnliche Aufenthalt seitmindestens einem Jahr in Bayern liegt oder seit mindestens einem Jahrdauerhaft einer Erwerbstätigkeit in Bayern nachgegangen wird.Außerdem muss der notarielle Kaufvertrag nach dem 30. Juni 2018abgeschlossen worden sein. Darüber hinaus gelten auch hierEinkommensgrenzen - zum Beispiel 50.000 Euro zu versteuerndesjährliches Einkommen bei einem Einpersonenhaushalt und 90.000 Eurobei einem Haushalt mit einem Kind.Da die Förderung erst nach dem Einzug ausgezahlt wird, ist essinnvoll, diesen Betrag für Ausgaben einzuplanen, die dann erstanstehen, rät die LBS Bayern. Dies kann etwa bei einem Kauf vomBauträger die Zahlung der letzten Rate sein, die nach vollständigerFertigstellung fällig ist. Aber auch für andere Kosten wie eineGarage, die Gartenanlage oder Modernisierungen nach dem Einzug kanndie Summe vorgesehen werden.Wichtig ist, dass für die Inanspruchnahme der Förderung nebenanderen Voraussetzungen auch Antragsfristen gelten. Die Berater vonLBS und Sparkassen helfen bei der optimalen Einbindung der Förderungin die individuelle Finanzierung.Pressekontakt:LBS BayernDominik Müller / Referat UnternehmenskommunikationTel.: 089 / 411 13 - 62 23E-Mail: presse@lbs-bayern.deOriginal-Content von: LBS Bayerische Landesbausparkasse, übermittelt durch news aktuell