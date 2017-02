So nutzen die Deutschen ihre Smartphone-Apps / Flurry Analytics zeigt das App-Nutzungsverhalten im Europa-Vergleich

München (ots) - Deutsche App-User nutzen vor allem Anwendungen ausdem Bereich Social und Messaging: Das zeigt der Europa-Report zurApp-Nutzung vom Yahoo Mobile-Analytics-Dienst Flurry. Im vergangenenJahr nutzten User Apps dieser Art fast doppelt so häufig (96 Prozent)wie noch 2015. Dafür greifen die Nutzer immer mehr zu Geräten mitgroßem Display - die europaweit vor allem in Deutschland gefragtsind.Ein Grund für die Beliebtheit von Social- und Messaging-Apps inDeutschland ist das "Communitainment". Das Kunstwort entspringt derKombination aus Entertainment und Kommunikation und bedeutet, dassUser mit ihren Freunden unterhaltsame Inhalte (Videos, Musik, etc.)teilen. Außerdem zeigt sich, dass über die gängigen Chat-Appszunehmend Sprach- und Videoanrufe getätigt werden. Insgesamt liegtdie Wachstumsrate der App-Nutzung in Europa höher als im weltweitenVergleich: Global gesehen stieg das Wachstum um elf Prozent, inDeutschland um 25 Prozent.Gewinner- und Verlierer-Apps2015 verbrachten deutsche User sehr viel mehr Zeit mit Spiele-Appsauf ihrem mobilen Endgerät. 2016 sank die App-Nutzung in derKategorie Gaming um 11 Prozent. Zu den Verlierern zählen außerdemPersonalisierungs-Apps. Europaweit nahm deren Anzahl an gestartetenApp-Sessions stark ab - in Deutschland um 55 Prozent. DieseEntwicklung passt zum globalen Trend: Im vergangenen Jahr startetenNutzer weltweit 44 Prozent häufiger Social- und Messaging-, vierProzent weniger Gaming- und 46 Prozent weniger Personalisierungs-Appsals noch im Jahr zuvor.Die vollständige Pressemitteilung finden Sie hier:http://ots.de/I8dO4Bildmaterial zum Download:https://wfm.fischerappelt.de/_cMS2y5FdVjO1ARPressekontakt:fischerAppelt, relationsSina Weidner und Svenja GärtnerFon: +49 (0) 89 - 461 35 895yahoo (at) fischerappelt.deOriginal-Content von: Yahoo Deutschland, übermittelt durch news aktuell