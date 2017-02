"So muss das!" - Das neue Garten-Magazin von steda

Meppen (ots) - Im Bereich der Garten- und Terrassengestaltungbietet die Firma steda mit dem kürzlich neu veröffentlichtenOnline-Magazin "So muss das!" eine hochwertige, kostenloseService-Leistung für ihre Kunden. Das Magazin ist im Blogformatgehalten, um eine optimale Darstellung auf allen Endgeräten und einefortlaufende Aktualisierung zu ermöglichen.steda hat sich als zuverlässiger Partner für die Konzeptionierungvon Außenbereichen etabliert, der seine Kunden mit individuellenLösungen und maßgeschneiderten Konzepten überzeugt. DasHauptaugenmerk von steda liegt dabei auf der der fachkundigenBeratung, um die Bauprojekte im mit Kompetenz und Kreativität zurealisieren. Das "So muss das!"-Magazin ist damit ein weitererBaustein, der das Angebot von steda um eine redaktionelle Komponenteergänzt.Das "So muss das!"-Magazin ist über folgenden Link zu erreichen:http://so-muss-das.deWissenswertes & Inspiration - von den steda Experten lernenDas Redaktionsteam des "So muss das!"-Magazins versorgt die Lesermit fundierten Informationen zur stilvollen Gestaltung desAußenbereichs und bereitet spannende Inhalte in kompakter Form auf.Wie der Name bereits impliziert sind die Artikel sehr anschaulich undklar verständlich formuliert, sodass auch Anfänger auf dem Gebiet derGarten- und Terrassengestaltung einen einfachen Einstieg finden. Dievielen, hochauflösenden Bilder sorgen für zusätzliche Inspiration undneue Anregungen. Damit sich die User einfach auf der Websitezurechtfinden, sind die einzelnen Beiträge in passenden Rubriken undUnterkategorien sortiert. So gelangt jeder Leser mit wenigenMausklicks zu seinen favorisierten Themengebieten.Anders als bei gedruckten Gartenzeitschriften werden die Inhaltedes "So muss das!"-Magazins nicht in festen Perioden aktualisiert.Stattdessen können sich die Leser täglich auf neue, spannendeBeiträge freuen, die jederzeit kostenlos abrufbereit sind.Interaktivität wird gefördertDie Inhalte des "So muss das!"-Magazins entwickeln eine eigeneDynamik. Über die Kommentarfunktion auf der Website oder in densozialen Medien, können sich die Leser untereinander und mit demsteda Redaktionsteam austauschen. So entstehen spannende Diskussionenund Erfahrungen können weitergegeben werden - von Lesern für Leser.Über steda - der kompetente Partner für Outdoor-GestaltungIm Online Shop haben interessierte Besucher die Möglichkeit, dasgesamte Leistungsangebot wie zum Beispiel Terrassenüberdachungen,Gartenhäuser und Carports von steda zu überblicken. Hier können sieeine Vielzahl an Gestaltungsoptionen mit dem praktischen Konfiguratorentdecken. Weitere Anregungen erhalten die User bei einem virtuellenRundgang oder im persönlichen Gespräch mit den geschulten Beratern,die per Chat kontaktiert werden können.Pressekontakt:steda GmbH & Co. KGStefan BrüggemannRühler Dorfstraße 1149716 Meppenbrueggemann@steda-online.de05931 496 576 0Original-Content von: steda GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuell