So meistern Senioren die nächste Hitzewelle / ASB rät: Jetzt den Kreislauf nicht zusätzlich belasten

Köln/Berlin (ots) - Bis zu 40 Grad werden morgen in manchen TeilenDeutschlands erwartet. Diese Hitze kann lebensgefährlich sein, vorallem für ältere Menschen. Die Rettungsdienste bereiten sichentsprechend auf mehr Notfalleinsätze vor, von denen sich viele mitder richtigen Vorsorge vermeiden ließen."Zu den häufigsten Notfällen bei ältere Menschen gehören an heißenSommertagen Schwächeanfälle und Kreislaufzusammenbrüche", sagtMichael Sonntag, Notfallsanitäter und Referent für Notfallausbildungbeim ASB-Bundesverband. "Darum sollten Senioren jetzt besonders aufsich achten und einige Vorsichtsmaßnahmen treffen, um ihren Kreislaufnicht zusätzlich zu belasten."Anstrengungen sollen nach Möglichkeit vermieden oder in dieMorgen- und Abendstunden verlegt werden. Wer in die Sommerhitzehinaus muss, sollte sich mit einer Kopfbedeckung und heller, lockererKleidung schützen.Abkühlung - aber richtigKlimaanlagen und Ventilatoren kühlen die Räume zwar, doch sollteman sich nicht direkt dem Luftstrom aussetzen, sonst droht eineErkältung. Das gilt auch beim Wechsel von klimatisierten Räumen indie pralle Sonne - und umgekehrt. Starke Temperaturunterschiedebelasten den Kreislauf, deshalb anstrengende Tätigkeiten beimUmgebungswechsel besser meiden. Auch bei einer erfrischenden Duschekönnen schnelle Temperaturwechsel einen Kreislaufkollaps zur Folgehaben. Deshalb besser lauwarm beginnen und das Wasser allmählichkühler werden lassen.Trinken und Ernährung - gewusst wieViel trinken ist wichtig, fällt aber den meisten Senioren schwer,weil ihr Durstempfinden geringer ist. Am besten immer genugFlüssigkeit in Reichweite aufstellen, vorzugsweise zimmerwarm undungesüßt. Chronisch kranke Menschen, darunter Herz-, Nieren- undLeberpatienten, müssen jedoch bei der Trinkmenge aufpassen. Siesollten mit ihrem Arzt abklären, wie viel Flüssigkeitszufuhr für sieverträglich ist.An heißen Tagen sollte vor allem leichte Kost auf dem Speiseplanstehen: Salat, Obst und Gemüse oder auch Suppen gehören dazu. Sieversorgen den Körper mit Flüssigkeit und gleichen denMineralstoffhaushalt aus.Im Notfall unbedingt die 112 anrufen"Wenn es zu einem Hitzschlag oder Kollaps gekommen ist oder derVerdacht besteht, muss umgehend der Rettungsdienst gerufen werden",rät Michael Sonntag. "Bringen Sie den Betroffenen bis zum Eintreffendes Notarztes an einen kühlen Ort, lockern Sie dessen Kleidung,kühlen sie mit feuchten Tüchern und reichen Sie ihm schluckweisezimmerwarmes Wasser." So kann man als Ersthelfer optimal undpräventiv handeln.Pressekontakt:Alexandra ValentinoReferentin Stabsstelle Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitArbeiter-Samariter-Bund Deutschland e.V.Tel: 0221/47605-324E-Mail: a.valentino@asb.deOriginal-Content von: ASB-Bundesverband, übermittelt durch news aktuell