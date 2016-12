So machen Sie bis zu 75 Tage Urlaub im Jahr 2017! - BILD

Zahlreiche Brückentage ermöglichen den Deutschen einRekord-UrlaubsjahrFrankfurt am Main/Wien (ots) - Die deutschen Feiertage fallen 2017so gut wie selten zuvor. Zur Freude der deutschen undösterreichischen Tourismusbranche ist zusätzlich der Reformationstaganlässlich des 500. Jahrestages der Reformation einmalig einbundesweit gesetzlicher Feiertag. Durch geschickte Planung lässt sichdie Anzahl der Urlaubstage mehr als verdoppeln - mit 31 Tagen Urlaubholen Sie bis zu 75 freie Tage heraus. Augsburg ist übrigens durchdas Hohe Friedensfest am 8. August mit insgesamt 15 TagenDeutschlands Feiertags-Hauptstadt - hier sind sogar 76 freie Tagemöglich.Wie alle überwiegend katholischen Bundesländer profitieren dasfeiertagsstarke Bayern, Baden-Württemberg und das Saarland vomReformationstag, der erst- und einmalig gesetzlich gefeiert wird.Hier können - im Vergleich zu deutschlandweit mindestens 71 Tagen -bis zu 75 freie Tage erzielt werden:Januar: 8 freie Tage (vom 1. bis zum 8.Januar)April: 10 freie Tage durch die Oster-Brücke vom 8. bis zum 17.AprilMai: 5 freie Tage (Feiertag am 1.Mai sowie eine kleine Brücke vom 25.bis 28.Mai)Juni: 16 freie Tage (durch die Verwendung von Pfingstmontag undFronleichnam ergibt sich eine große Brücke vom 3. bis zum 18.Juni)August: 9 freie Tage (12.-20.August durch Maria Himmelfahrt am 15.des Monats)Oktober/November: 18 freie Tage durch 2 Brücken (30.09.-08.10. mitdem Tag der Deutschen Einheit und 28.10.-5.11. mit demReformationstag und Allerheiligen)Dezember: 9 freie Tage (23.-31.Dezember)Alle möglichen Brückentage, Feiertage, Kalenderübersichten undSchulferien für sämtliche deutsche Bundesländer finden sich auf demOnlinekalender 2017 für Deutschland (http://kalender2017.de). Mehrals 120 Vorlagen können hier als .pdf oder Exceldatei heruntergeladenwerden und stehen für die individuelle Urlaubsplanung zur Verfügung.Bild(er) zu dieser Aussendung finden Sie im AOM /Originalbild-Service sowie im OTS-Bildarchiv unter http://bild.ots.atRückfragehinweis:Onlinekalender 2017Kontakt: Christoph WeissenbäckEmail: info@kalender2017.deWeb: http://kalender2017.deDigitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/17064/aom*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHERINHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***Original-Content von: Startup Design, übermittelt durch news aktuell