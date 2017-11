So machen Eltern und Kinder aus Regentagen Lieblingstage (FOTO)

Baierbrunn (ots) -Papierschiffchen in Pfützen um die Wette treiben lassen, dennächstbesten Hang als Wasserrutsche nutzen, mal so richtigausgelassen matschen: Auch verregnete Herbsttage brauchen Eltern undKindern die Laune nicht zu verderben. "Es kommt darauf an, mitwelcher Haltung wir an solche Tage herangehen", betontNaturspielpädagogin Anne Gerhardt-Rodewald aus Coppenbrügge inNiedersachsen im Apothekenmagazin "Baby und Familie". "Bleiben Sieneugierig, offen und positiv. Regen ist doch etwas Gutes." InGummistiefeln und Regenkleidung lassen sich auch bei miesem Wetter imFreien die tollsten Spiele erfinden. "Versuchen Sie, nicht zu vielvorzugeben, sondern der Kreativität der Kinder freien Lauf zulassen", rät Sport- und Gesundheitswissenschaftlerin Johanna Deutschaus Halle/Saale allen Eltern.Im neuen "Baby und Familie"-Heft finden Leser 33 Tipps vonExperten und Eltern, wie sich aus Regentagen Spaßtage machen lassen.Neben Spielideen für draußen sind auch Kreativ- und Bewegungstippsfür zu Hause dabei - vom Puste-Wettstreit über Malen mit Murmeln bishin zu Essen wie Pippi Langstrumpf. Konkrete Anregungen für Regentagefindet man auch in der "Schatzkiste", dem "Baby undFamilie"-Kreativheft.Diese Meldung ist nur mit Quellenangabe zur Veröffentlichung frei.Das Apothekenmagazin "Baby und Familie" 11/2017 liegt in denmeisten Apotheken aus und wird ohne Zuzahlung zur Gesundheitsberatungan Kunden abgegeben.Pressekontakt:Katharina Neff-NeudertTel. 089 / 744 33 360Fax 089 / 744 33 459E-Mail: presse@wortundbildverlag.dewww.wortundbildverlag.deOriginal-Content von: Wort & Bild Verlag - Baby und Familie, übermittelt durch news aktuell