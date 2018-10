So lernt man in der Zukunft: Der LearningHub@Cegos übertrifft die Erwartungen / Die neue Lernplattform der Cegos Group verzeichnet bereits über 80.000 User

Stuttgart (ots) - Der LearningHub@Cegos, eine innovativeLernplattform des weltweit agierenden WeiterbildungsunternehmensCegos Group, hat sich innerhalb kürzester Zeit etabliert. Weltweitnutzen bereits über 80.000 Lernende diese Möglichkeit, Trainings undSeminare digital und unabhängig von Ort und Zeit zu absolvieren. Auchdie Stuttgarter Integrata Cegos Group verzeichnet ein wachsendesInteresse ihrer Kunden an dieser Lösung, die den verändertenLernanforderungen und -gewohnheiten im digitalen Zeitalter gerechtwird.Angesichts der Herausforderungen des digitalen Zeitalters, dieohne permanente Weiterbildung nicht zu bewältigen sind, ändern sichdie Anforderungen ans Lernen. Als innovative Lernplattform gibt derLearningHub@Cegos schon heute Antworten auf das "Wie" des Lernens inder Zukunft. Die von der französischen Cegos Group entwickelteLernplattform wird von den Kunden begeistert angenommen: DieTeilnehmerzahlen entwickelten sich innerhalb der ersten Monate nahezuexplosionsartig. Das Ziel von 80.000 Usern für das Jahr 2018 wurdebereits im September 2018 erreicht.Lernen im digitalen ZeitalterDer LearningHub@Cegos eröffnet den Zugang zu neuen digitalenLernwelten. Mit Hilfe individuell abgestimmter, digitaler Lernpfade,die eine echte "Learner Experience" bieten, wird Wissen effektiv undeffizient vermittelt und die Motivation der Lernenden gestärkt. AlleLerninhalte, Medien und Lösungen einschließlich der Tools für densozialen Austausch werden in einer personalisierten Lernumgebunggebündelt, auf die die Teilnehmer nach einer einmaligen AnmeldungZugriff haben: direkt, weltweit und jederzeit. Als eines derführenden Learning & Development Unternehmen verfügt die IntegrataCegos Group über ein breites Portfolio an unterschiedlichstendigitalen Medien und Lernformaten, die didaktisch überarbeitet und ineinem sinnvollen Zusammenhang zur Verfügung gestellt werden.Maßgeschneiderte WeiterbildungSeit der Einführung des LearningHub@Cegos Anfang 2018 hat dieIntegrata als Unternehmen der Cegos Group bereits viele relevanteTrainings und Seminare als digitale Lernpfade umgesetzt. Dieeinzelnen Komponenten wurden dabei durchgängig nach dem4REAL-Vorgehensmodell (Real, Efficient, Adapted, Learning) fürBlended Learning-Trainings aufbereitet. Dieser spezifische Ansatz istKern eines von der Integrata entwickelten didaktischen Konzepts, dasdie Effizienz und Nachhaltigkeit des Lernens sicherstellt bis hin zumPerformance Learning. Als Zukunftsmodell des Lernens wird es zu einemSchlüsselfaktor für die Konkurrenzfähigkeit von Unternehmen werden.Der LearningHub@Cegos ermöglicht maßgeschneiderte Lösungen fürjeden Weiterbildungsbedarf und zeichnet sich durch seineAngebotsvielfalt aus, die laufend erweitert wird. Zudem wird dasoffene Seminarangebot sukzessive mit digitalen Medien angereichert,das als zusätzlicher Mehrwert bei den Teilnehmenden für einenachhaltige Wissensverankerung sorgt.Integrata AG - Cegos GroupAls Unternehmen der Cegos Group ist die Integrata AG einer derführenden europäischen Full Service-Anbieter fürQualifizierungsprojekte und Qualifizierungsprozesse,Trainingslogistik sowie Seminare. Das Unternehmen besteht seit 1964und ist in der Personalentwicklung, Organisationsentwicklung undInformationstechnologie für seine Kunden tätig. Das Portfolio decktüber 1.200 Kernthemen ab und umfasst klassische sowie digitaleLerninhalte, Lernmethoden und Medien von Web Based Trainings bis hinzum Virtual Classroom. Die Lernplattform LearningHub@Cegos bündeltalle passenden Lerninhalte, Medien und Lösungen sowie den sozialenAustausch in einer personalisierten Lernumgebung. 150 Berater helfenumfassend bei der Auswahl zielführender Qualifikationsmaßnahmen. Ca.200 festangestellte Mitarbeiter sorgen für eine optimale Organisationund mehr als 1.400 erfahrene Referenten für einen nachhaltigenWissenstransfer. An 15 Standorten in Deutschland stehen denTeilnehmern neben Seminarräumen auch über 1.000 modern ausgerüsteteIT- Arbeitsplätze zur Verfügung. Seit 2014 ist die Integrata AG indie Cegos Group integriert.Cegos Gruppe weltweitSeit der Gründung im Jahre 1926 ist die Cegos Group weltweitführender Anbieter für professionelles und nachhaltiges Training.Cegos beschäftigt derzeit 1.000 Mitarbeiter/innen und ist in 11europäischen, asiatischen und lateinamerikanischen Ländern miteigenen Tochtergesellschaften tätig. Darüber hinaus ist Cegos in mehrals 50 Ländern weltweit durch Partnerunternehmen und Distributorenvertreten, die zu den führenden Weiterbildungsunternehmen undTechnologie-Experten zählen.Pressekontakt:Kai Nellinger, kai.nellinger@integrata.deBozica Klein, bozica.klein@integrata.deIntegrata AG - Cegos GroupZettachring 4, 70567 StuttgartTel. +49 711 62010-201, Fax -216Original-Content von: Integrata AG, übermittelt durch news aktuell