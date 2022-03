So legst du mit Growth-Aktien jetzt das Fundament, um in 10 Jahren Millionär zu sein

Ich bleibe weiterhin dabei: Mit Growth-Aktien, also wachstumsstarken Chancen, besitzt man die beste Chance, Millionär zu werden. Wachstumsstarke Geschäftsmodelle sind und bleiben eine Quelle für herausragende Renditen. Auch wenn viele solcher dynamischen Aktien jetzt bedeutend unter die Räder gekommen sind.

Für mich erhöht das eigentlich bloß das Renditepotenzial. Oder die Chance, mit günstigen Growth-Aktien Millionär werden zu können. Wie du vorgehen solltest, ist eigentlich recht einfach. Trotzdem wollen wir uns in diesem Artikel einen 3-Punkte-Plan ansehen.

Mit Growth-Aktien zum Millionär: Kaufe günstig, kaufe viel!

Der erste Aspekt umfasst eigentlich zwei Punkte. Wer mit Growth-Aktien Millionär werden möchte, der sollte einerseits günstig kaufen. Jetzt ist jedenfalls eine ideale Marktphase, um eine Menge Qualität zu einem bedeutend günstigeren Preis zu bekommen. Aber auch das Viel-Kaufen gehört dazu. Wobei man zu den günstigeren Konditionen natürlich mehr Aktien erhält, was ebenfalls ein Katalysator sein kann.

Trotzdem ist das nicht alles. Jetzt die Chance im großen Stil zu nutzen erhöht die Chance, Millionär zu werden. Wer zum Beispiel 10.000 Euro investiert, der müsste seinen Einsatz ver-100-fachen, um die Eins mit den sechs Nullen zu erreichen. Ausgeschlossen ist das nicht. Aber mit 50.000 Euro oder 100.000 Euro reduzieren sich die Anforderungen auf eine Ver-20-fachung oder eine Ver-10-fachung.

Auch das bleibt ambitioniert. Aber mit Growth-Aktien und dem Faktor Zeit ist das möglich. Zumindest, wenn man günstig kauft und auf ein Vervielfacherpotenzial setzt. Und die günstigen Chancen in einem größeren Stil nutzt.

Setze lieber auf die Breite!

Um mit Growth-Aktien Millionär zu werden, benötigt es für mich eine gewisse Breite. Viele dieser Aktien handeln die Zukunft. Sie besitzen häufig spannende, innovative und nach Science-Fiction klingende Geschäftsmodelle, bis sie zu einer Veränderung in der Gesellschaft beitragen. Oder eben nicht.

Das ist ganz wichtig: Nicht jede Growth-Aktie muss eine goldene Zukunft besitzen. Einige Geschäftsmodelle setzen sich eben nicht nur. Oder nicht so stark, weshalb die Aktien ein wenig auf der Strecke bleiben. Die Chance, einen Volltreffer zu landen, vergrößert man, wenn man in die Breite und auf möglichst viele Aktien verteilt investiert.

Ein breites Portfolio mit Wachstumsaktien erhöht daher indirekt die Wahrscheinlichkeit, Millionär zu werden. Zwar möchte jeder eigentlich in die eine Top-Aktie, die sich ver-100-facht, seine ganzen Mittel investieren. So einfach und so klar sind diese Chancen jedoch nicht.

Mit Growth-Aktien Millionär werden: Warte 10 Jahre oder länger

Wer mit Growth-Aktien Millionär werden möchte, der benötigt auch eine Menge Geduld. Wir haben im Titel von zehn Jahren gesprochen. Das ist für mich ein guter Zeitraum, in dem sich Veränderungen bemerkbar machen können. Oder aber, in dem sich ein starkes Wachstum auswirkt und ein Unternehmen vielleicht nachhaltig profitabel wird.

Aber es ist auch ein Zeitraum, der einzelne volatile Phasen vergessen macht. Jetzt kurzfristig den Markt zu betrachten ist das eine. Aber eine Vision und ein starkes Unternehmen möglichst lange durch das Halten einer Aktie zu begleiten ist der eigentliche Vermögens-Vermehrer. Auf den Zinseszinseffekt sollten Investoren mit dem Ziel setzen.

