So lassen sich Konflikte an Weihnachten verhindern

Baierbrunn (ots) - Weihnachten ist nicht nur das Fest der Liebe,sondern auch des Familienstreits. Die familienpolitische Sprecherinder Deutschen Gesellschaft für Systemische Therapie, Beratung undFamilientherapie, Michaela Herchenhan, empfiehlt imGesundheitsmagazin "Apotheken Umschau", sich schon vor dem Fest zuüberlegen, worüber es zum Streit kommen könnte. "In der Regelpassieren diese Dinge dann garantiert nicht."Droht die Stimmung dennoch zu kippen und merkt man, wie Adrenalinden Körper flutet, sollte man die Situation unterbrechen. "Sagen Siezum Beispiel: Ich werde gerade sehr ärgerlich, ich mache einenSpaziergang und komme später auf unseren Konflikt zurück", rät derFamilientherapeut Professor Arist von Schlippe. Eine Alternative: dieSituation verändern, indem man beispielsweise ins Kino oder einfachmit den Kindern auf den Spielplatz geht. "Vergrößern Sie den Raumzwischen einander. Bleiben Sie nicht im Wohnzimmer sitzen und starrengemeinsam auf den Christbaum", sagt Herchenhan.Die Expertin empfiehlt, schon frühzeitig zu planen, wie man dieFeiertage verbringen will. Dazu gehört es, zu überlegen, wer dabeisein soll, was man essen möchte und wer welche Aufgaben übernimmt."Es hilft, die Organisationslast auf mehrere Schultern zu verteilen",so die Therapeutin. Sonst wird einer den Festtag völlig erschöpftverbringen.In der aktuellen "Apotheken Umschau" finden Leserinnen und Leserweitere Tipps für ein friedliches Fest.