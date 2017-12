So lange wird heute an der Börse gehandelt

Heute endet der Börsenhandel in Frankfurt bereits um 14 Uhr, an Neujahr bleibt die Börse geschlossen. An der europäischen Mehrländerbörse Euronext wird an Neujahr nicht gehandelt. An allen anderen Tagen findet regulärer Handel statt.Die New York Stock Exchange und die Nasdaq bleiben an Neujahr geschlossen. An allen anderen Tagen findet regulärer Handel statt.Die Londoner...