So lange sind Arzneimittel-Rezepte gültig

Baierbrunn (ots) - Die Gültigkeit eines Rezepts hängt von dessenArt und dem Ausstellungsdatum ab. "In welchem Quartal das Rezeptausgestellt wurde, spielt dagegen keine Rolle", sagt Apotheker TarlanAli aus Achim bei Bremen im Apothekenmagazin "Diabetes Ratgeber". Amhäufigsten kommt das rote Kassenrezept für gesetzlich Versichertevor. "Es gilt in der Regel 28 bis 31 Tage, je nach Monatslänge,Krankenkasse und Bundesland", so Ali. Rezepte für privatKrankenversicherte seien meistens blau und drei Monate lang gültig."Für starke Schmerzmittel gibt es ein besonderes gelbesBetäubungsmittel-Rezept, dessen Gültigkeit nur über sieben Tagereicht." Das grüne Formular nutzt der Arzt dem Apotheker zufolge,wenn er ein Medikament empfehlen will, das nichtverschreibungspflichtig ist und das der Patient selbst bezahlen muss."Nur dieses grüne Rezept gilt unbegrenzt." Seit Oktober 2017 gibt eszudem ein neues Rezept, auf dem Klinikärzte Patienten bei derEntlassung aus dem Krankenhaus Arznei- und Hilfsmittel verschreibenkönnen. Es trägt den Aufdruck "Entlassmanagement" und ist laut Alifür Medikamente drei Tage, für Hilfsmittel sieben Tage gültig.Vorsicht: "Der Ausstellungstag wird mitgezählt."Diese Meldung ist nur mit Quellenangabe zur Veröffentlichung frei.Das Apothekenmagazin "Diabetes Ratgeber" 3/2018 liegt aktuell in denmeisten Apotheken aus.