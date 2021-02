So lange arbeiten Sie nur für Versicherungen, Energie und Co.

München (ots) -- Vierpersonenhaushalt arbeitet bis zu 81 Tage z. B. für Versicherungen, Energie und Telefon- Tarifwechsel spart bis zu 5.212 Euro bzw. den Verdienst von 45 Arbeitstagen- CHECK24-Expert*innen beraten bei allen Fragen zu den passenden TarifenMünchen (ots) - Um die Jahresrechnung für teure Versicherungen, Energie, Finanzprodukte, Internet und Mobilfunk zu begleichen, muss ein Vierpersonenhaushalt mit einem durchschnittlichen Nettolohn bis zu 81 Arbeitstage aufwenden.1) Die Kosten für diese Haushaltsausgaben wären also erst Ende April beglichen.Wechselt die Beispielfamilie mit allen Verträgen in einen der günstigsten Tarife, reduziert sie die benötigte Arbeitszeit um 45 Tage und spart 5.212 Euro. Bereits Mitte Februar wären diese Kosten für das gesamte Jahr gedeckt.Ein Single benötigt für Versicherungen, Energie und andere Haushaltsausgaben bis zu 4.635 Euro und arbeitet dafür 39 Tage. Tarifwechsel reduzieren diese Kosten deutlich. Im günstigsten Fall genügen dann 18 Arbeitstage für die Ausgaben in Höhe von 2.091 Euro.2)Versicherungen: Familie spart durch Tarifwechsel Verdienst von 28 ArbeitstagenIn einer Familie fallen für Versicherungen jährlich bis zu 5.196 Euro an. Dafür sind 44 Arbeitstage nötig. Ein Wechsel der Tarife verringert die Kosten auf 1.950 Euro - das entspricht dem Lohn von 16 Tagen Arbeit.Ein Einpersonenhaushalt zahlt für Versicherungen bis zu 2.521 Euro im Jahr. Das entspricht etwa dem Verdienst von 21 Tagen. Ein Wechsel in die günstigsten Tarife spart durchschnittlich 1.553 Euro und damit 13 Arbeitstage.Wechsel von Strom- und Gastarifen spart Lohn von bis zu neun ArbeitstagenBis zu 24 Tage muss ein Vierpersonenhaushalt jährlich für Strom (4.250 kWh) und Gas (20.000 kWh) arbeiten. Bei günstigeren Alternativanbietern sinkt die Energierechnung im Jahr auf 1.791 Euro - eine Ersparnis von umgerechnet neun Tagen Arbeit.Singles zahlen bis zu 1.024 Euro jährlich für Strom (1.500 kWh) und Gas (5.000 kWh). Bei günstigen Anbietern kostet Energie im Jahr 379 Euro weniger, das spart den Verdienst von drei Arbeitstagen.Konto, Kredit, Internet und Mobilfunk: durch günstige Anbieter bis zu acht Tage weniger arbeitenFür Girokonto und Kreditkarte kommt nochmal ein guter Tageslohn hinzu. Diese Kosten lassen sich ganz vermeiden: Vor allem Direktbanken bieten nach wie vor kostenlose Girokonten mit gebührenfreier Bargeldabhebung. Auch die Kreditkarte gibt es bei einigen Anbietern kostenlos.Deutsche Banken verlangen im Schnitt 9,73 Prozent Zinsen für einen Dispokredit.3) Überzieht ein Vierpersonenhaushalt das Konto um 3.000 Euro, entstehen dafür Dispozinsen in Höhe von 451 Euro. Dafür sind knapp vier Arbeitstage nötig. Gleicht er die Summe stattdessen mit einem günstigen Ratenkredit aus, spart das 273 Euro und die aufgewendete Arbeitszeit sinkt auf 1,5 Tage.Internet und Mobilfunk kosten eine Familie jährlich bis zu 864 Euro. Ein Tarifwechsel spart 455 Euro - das entspricht dem Lohn von vier Arbeitstagen. Ein Einpersonenhaushalt arbeitet für diese Ausgaben bis zu sechs Tage im Jahr. Mit günstigeren Tarifen lässt sich das halbieren.Service für Verbraucher: Kostenlose Beratung und digitale DienstleistungenBei allen Fragen zu den Tarifen für Versicherungen, Energie, Banking und Telekommunikation beraten geschulte CHECK24-Expert*innen persönlich per Telefon und E-Mail. Mit vielen weiteren digitalen Dienstleistungen im Kundencenter verwalten Verbraucher*innen ihre Verträge ganz einfach selbst und behalten so immer den Überblick.1)Annahmen für die Ermittlung der notwendigen Arbeitszeit: durchschnittlicher Nettomonatslohn in Deutschland 2020 von 2.067 Euro (Statistisches Bundesamt, https://ots.de/CIedqc, abgerufen am 10.2.2021), Wochenarbeitszeit von 35 Stunden und Arbeitstag von acht Stunden; Tabelle mit allen betrachteten Verträgen unter: https://ots.de/HsfQnT2)Die Beispiele basieren auf Berechnungen anhand von Durchschnittsprofilen. Informationen zu den Profilen und Tabellen mit den Tarifen sowie weitere Informationen zur Methodik unter: https://ots.de/G8fN353)Quelle: eigene Recherche; https://ots.de/vTLsXY 