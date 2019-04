So lässt sich Wartezeit auf eine Psychotherapie überbrücken (FOTO)

Finanztrends Video zu



Baierbrunn (ots) -Auf eine Psychotherapie warten Patienten im Durchschnitt 20Wochen. Hilfreich können in dieser Zeit Beratungsstellen sein: Invielen Städten bieten Caritas, Diakonie, Gesundheitsämter oderpsychotherapeutische Ambulanzen Gespräche mit Psychologen oderSozialpädagogen an, wie das Gesundheitsmagazin "Apotheken Umschau"schreibt. So kann man auch herausfinden, welches Verfahren zu einempassen könnte. Teils nennen die Stellen auch geeignete Therapeuten.Die Terminservicestellen der Kassenärztlichen Vereinigung vermittelnzeitnah Sprechstunden, eventuell auch Probesitzungen undAkutbehandlungen. Frei wählen kann man den Therapeuten dann nicht.Zuhörer in Krisen finden Betroffene bei der Telefonseelsorge (08 00/111 01 11) oder beim Seelefon (018 05/95 09 51).Etwa jeder Dritte erkrankt im Lauf seines Lebens an einerpsychischen Störung. Psychotherapie hilft in vielen Fällen aus derDepression, begleitet in schwierigen Lebenslagen oder vertreibtÄngste. Die Versorgung, die das deutsche Gesundheitssystem bietet,ist weltweit einzigartig. Drei verschiedene Therapieverfahren stehenVersicherten zur Verfügung: tiefenpsychologisch fundierte Therapie,analytische Psychotherapie und Verhaltenstherapie. Noch in diesemJahr soll auch die systemische Therapie Kassenpatienten angebotenwerden. Die neue "Apotheken Umschau" stellt die unterschiedlichenMethoden vor und erklärt, wie man die heilsame Kraft des Gesprächsoptimal nutzt.Diese Meldung ist nur mit Quellenangabe zur Veröffentlichung frei.Das Gesundheitsmagazin "Apotheken Umschau" 4/2019 A liegt aktuell inden meisten Apotheken aus.