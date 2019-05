So lässt sich Wadenkrämpfen vorbeugen

Baierbrunn (ots) - Wer unter gelegentlichen Wadenkrämpfen beimSport oder in der Nacht leidet, kann vorbeugen: "Prüfen Sie, ob Sieausreichend trinken, gerade beim Sport ist das wichtig", sagtAllgemeinmedizinerin Kathrin Hinz aus Lünen im Patientenmagazin"HausArzt". "Achten Sie auch auf eine ausgewogene, vitaminreicheErnährung." Zusätzlich kann man laut Hinz - in Absprache mit dem Arzt- Magnesium einnehmen. "Direkt vor dem Sport ist es gut, wenn Siesich aufwärmen und die Muskeln sanft dehnen."Als Soforthilfe, wenn es in der Wade reißt, empfiehlt die Ärztin:"Ziehen Sie die Fußspitze in Richtung Schienbein, und dehnen Sie denMuskeln." Auch warme Wickel und Bäder könnten die Beschwerdenlindern. Manche Krankheiten können Muskelkrämpfe begünstigen, zumBeispiel Diabetes, eine Herz- oder Nierenerkrankung. Das gilt auchfür Medikamente wie Cholesterinsenker, Entwässerungsmittel undPräparate gegen Bluthochdruck. "Auch mit zunehmendem Alter zwickt esöfter in den Muskeln: Zwei- bis dreimal in der Woche gilt daher alsnormal", sagt Hinz. "Auch Schwangere und Frauen, die die 'Pille'nehmen, gerade ihre Menstruation haben oder in den Wechseljahrensind, berichten oft von Krämpfen." Bei jedem dritten Krampf lässtsich keine Ursache ermitteln. Nur in wenigen Fällen verbirgt sicheine Stoffwechsel- oder Nervenerkrankung dahinter. Warum Wadenkrämpfeentstehen, erklärt das aktuelle "Hausarzt"-Magazin.Diese Meldung ist nur mit Quellenangabe zur Veröffentlichung frei.Das Patientenmagazin "HausArzt" gibt der Deutsche Hausärzteverband inKooperation mit dem Wort & Bild Verlag heraus. Die Ausgabe 2/2019wird bundesweit in Hausarztpraxen an Patienten abgegeben.Pressekontakt:Katharina Neff-NeudertTel. 089 / 744 33 360Fax 089 / 744 33 459E-Mail: presse@wortundbildverlag.dewww.wortundbildverlag.deOriginal-Content von: Wort & Bild Verlag - HausArzt - PatientenMagazin, übermittelt durch news aktuell