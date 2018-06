So lächelt AIDAnova / Das neue Schiff der Flotte erhält Kussmund

Rostock (ots) - Das jüngste Mitglied der AIDA Flotte wird abDezember 2018 über die Weltmeere fahren. Ihr Lächeln erhält AIDAnovaderzeit in der Meyer Werft in Papenburg. Die Außenbemalung mitKussmund, Auge und Lidstrich sowie Welle wird wie bei allen AIDASchiffen nach der Idee des Rostocker Künstlers Feliks Büttnerumgesetzt. Der Kussmund ist das erste Element, welches bereits aufeiner Fläche von 250 m² den Bug des Schiffes ziert. Insgesamt wurdenfür das Markensymbol 50 Liter Farbe in den Farbtönen Schwarz, Orangeund Rot verwendet.AIDAnova wird im Rahmen des AIDA Open Air vor der Werfthalle inPapenburg am 31. August 2018 getauft. Die feierliche Taufzeremoniewird von einer fulminanten Inszenierung und einem Feuerwerk gekrönt.Ab Dezember 2018 startet AIDAnova dann in ihre Premierensaison mitReisen rund um die Kanaren an. Noch vor der Kanarensaison kommt dasneue Schiff nach Hamburg. Am 2. Dezember 2018 besucht das neue Schiffdie Hansestadt an der Elbe. Von hier aus geht es nach Gran Canaria.AIDAnova ist das weltweit erste Kreuzfahrschiff, das komplett mitumweltfreundlichem Flüssigerdgas (LNG) betrieben werden kann. Dieneue Schiffsgeneration vereint innovatives Design mit modernsterTechnik für noch mehr Komfort an Bord. Erfolgreich eingeführteFeatures der bestehenden Flotte wurden weiterentwickelt. FantastischeErlebniswelten, wie das Theatrium, das Brauhaus, der Beach Club oderdas Four Elements, aber auch ganz neue Angebote bieten einegrenzenlose Vielfalt für den Urlaub auf See.Mehr Informationen auf www.aida.de/aidanova. Die Reisen vonAIDAnova sind im Reisebüro, im AIDA Kundencenter unter derTelefonnummer 0381/202 707 07 oder auf www.aida.de buchbar.Pressekontakt:Hansjörg KunzeVice President Communication & SustainabilityAIDA CruisesAm Strande 3d18055 RostockTel. : +49 (0) 381 / 444-8020E-Mail: presse@aida.deOriginal-Content von: AIDA Cruises, übermittelt durch news aktuell