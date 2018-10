So kommt ihr Auto durch die Hauptuntersuchung: Vorbereitung ohne Technikwissen (FOTO)

Berlin (ots) -Alle zwei Jahre ist die Hauptuntersuchung (HU) für Pkw gesetzlichvorgeschrieben. Ohne HU-Plakette keine Weiterfahrt, denn hier geht esum die Verkehrssicherheit. Umso wichtiger ist es, denPrüforganisationen keinen Grund zu liefern, einem die Plakette zuverweigern. Wie man das eigene Auto auch ohne Technikwissen auf denTest vorbereiten kann, informiert der ACE, Deutschlands zweitgrößterAutoclub.HU-Termin vereinbarenDie Zahl in der Mitte der Plakette verrät, in welchem Jahr dienächste Hauptuntersuchung (HU) ansteht. Eine grüne Plakette amKennzeichen deutet zudem darauf hin, dass die HU noch in diesem Jahrfällig ist. Betroffene sollten sich schnellstmöglich um einen Terminbemühen. Doch bevor DEKRA, GTÜ, KÜS oder TÜV das eigene Autobegutachten, lohnt es sich, es selbst gründlich in Augenschein zunehmen, um ein wiederholtes Vorführen, was Zeit und Geld kostet, zuvermeiden.Beleuchtung überprüfenNicht nur vor der HU, sondern regelmäßig sollte jeder Autofahrerdie gesamte Beleuchtung am Auto kontrollieren. Während defekteScheinwerfer bei Dunkelheit schnell ins Auge fallen, sind kaputteRückleuchten, Brems- und Blinklichter weniger auffällig aber ebensogefährlich. Brennt eine der Warnleuchten am Armaturenbrett, unbedingtvor der HU einen Werkstattbesuch einplanen.Reifen untersuchenNicht nur der optimale Luftdruck ist wichtig, sondern auch dieProfiltiefe: Reifen sollten nie auf die gesetzlicheMindestprofiltiefe von 1,6 Millimetern abgefahren werden. Der ACEempfiehlt bei Sommerreifen drei und bei Winterreifen mindestens vierMillimeter. Auch sollte überprüft werden, dass die Reifen nichtungleichmäßig abgefahren sind.Notfallausrüstung kontrollierenIm Falle eines Verkehrsunfalls sind Warndreieck und Verbandskastenim Auto lebenswichtig. Ob beides vorhanden und in gutem Zustand ist,ist auch in der Hauptuntersuchung entscheidend. Deshalb ist esratsam, genauer hinzuschauen und das Verbandszeug auf Vollständigkeitund Haltbarkeit zu überprüfen.Klare Sicht garantierenEin uneingeschränkter Blick auf das Verkehrsgeschehen muss amSteuer immer gewährleistet sein. Entsprechend wichtig sindfunktionsfähige Scheibenwischer und ausreichend Wasser in derScheibenwaschanlage.Durch die Waschanlage fahrenDas Auto vor der HU zu säubern, lohnt sich in mehrfacher Hinsicht:Mögliche Steinschläge in der Frontscheibe, die dringend vor demExperten-Check repariert werden müssen, werden sichtbar. Auchgewährleistet die Reinigung, dass das Kennzeichen sauber und gutlesbar ist. Vorsichtshalber sollte nach dem Waschgang auch diesichere Befestigung überprüft werden.Einmal kräftig hupenDie Hupe kommt im Normalfall selten zum Einsatz. Nicht zuletztdeshalb gilt es, spätestens vor jeder HU ihre Einsatzfähigkeit zutesten. Gerade bei älteren Autos kommt es vor, dass der Signalgebermit der Zeit verstummt.Mit dem Selbstcheck kann das Risiko vor unliebsamen Überraschungenbei der HU reduziert werden. Etwas Zeit vorab zu investieren lohntsich also.Pressekontakt:ACE Pressestelle Berlin, Anja Smetanin,Märkisches Ufer 28, 10179 Berlin,Tel.: 030 278 725-18, Mail: presse@ace.deOriginal-Content von: ACE Auto Club Europa, übermittelt durch news aktuell