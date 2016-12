So kommt die ganze Familie gesund und munter ins neue Jahr (AUDIO)

Baierbrunn (ots) -Anmoderationsvorschlag: Kerzen und Knaller bergen genauso eingesundheitliches Risiko, wie ein Zuviel des guten Weihnachtsessens.Wir haben die besten Tipps für Sie, damit Sie und Ihre Liebstengesund durch die bevorstehenden Festtage kommen. Max Zimmermannberichtet:Sprecher: Weihnachten ist nicht nur ein Fest des Friedens und derBesinnlichkeit, sondern auch ein Fest der Gaumenfreuden. Vorspeise,Hauptgang und Nachtisch gehören in der Regel zum guten Essen dazu,berichtet das Apothekenmagazin "Baby und Familie". Wir habenChefredakteurin Stefanie Becker gefragt, wie man gut durch dieWeihnachtstage kommt, ohne sich den Magen zu verderben:O-Ton Stefanie Becker: 22 SekundenJa, Gänsebraten, Plätzchen und all die anderen Leckereien sindnatürlich für manchen Magen zu viel, und dann kommt es zu Sodbrennen.Damit man die Weihnachtstage gesund und munter genießen kann, sollteman bei den Mahlzeiten dann etwas kleinere Portionen nehmen und vorallem langsam und gut kauen. Und auch Bewegung, zum Beispiel einschöner Weihnachtsspaziergang, tut der Verdauung gut.Sprecher: Für viele bedeuten Weihnachten und Silvester mehr Stressals gemütliches Beisammensein. Wie baut man am besten denFesttagsstress ab?O-Ton Stefanie Becker: 15 SekundenAch, mit Musik und Tanz kann man sich hervorragend eine Auszeitvom Stress nehmen und sorgt auch gleich für gute Laune. So kommt manzum Beispiel auch gleich mit viel Schwung in die langeSilvesternacht. Und sich zur Lieblingsmusik zu bewegen, dass machtKindern und Erwachsenen ja gleichermaßen Spaß, und es verkürzt dieZeit.Sprecher: Denn viele Kinder warten natürlich auch gespannt auf dasgroße, bunte Feuerwerk. Wie sollte man sich mit Kindern in derSilvesternacht verhalten, damit nichts passiert?O-Ton Stefanie Becker: 18 SekundenKinderärzte empfehlen, dass man sich das Feuerwerk mit Kindernunter sechs Jahren durchs Fenster anschauen sollte. Sind die Kinderetwas älter wird das Silvester-Feuerwerk von den Eltern ja oft einpaar Stunden vorverlegt, und man geht mit den Kindern raus. Damitdann nichts passiert, sollte der Nachwuchs unbedingt einenSicherheitsabstand von fünf Metern einhalten.Abmoderationsvorschlag: Für Babys und Kleinkinder sind Raketen undBöller aber grundsätzlich nicht geeignet, denn die Silvesterknallereiist einfach zu laut für die Kleinen, informiert uns "Baby undFamilie".ACHTUNG REDAKTIONEN:Das Tonmaterial ist honorarfrei zur Verwendung. Sendemitschnitt bittean ots.audio@newsaktuell.de.Pressekontakt:Sylvie RüdingerTel. 089 / 744 33 194Fax 089 / 744 33 459E-Mail: presse@wortundbildverlag.dewww.wortundbildverlag.deOriginal-Content von: Wort & Bild Verlag - Baby und Familie, übermittelt durch news aktuell