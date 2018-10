So kommen top Arbeitgeber zu einem Arbeitgebersiegel (FOTO)

Berlin (ots) -Heute wimmelt es in Stellenanzeigen nur so von Arbeitgebersiegelnwie "Top Arbeitgeber" oder auch "Top Ausbildungsbetrieb". Längst hatdie Mehrheit der Verbraucher den Überblick verloren angesichts derVielzahl an Arbeitgebersiegeln. Mit diesem Beitrag bringen wir Lichtin den Dschungel der Arbeitgebersiegel und stellen die Verfahren unddas Vorgehen zur Zertifizierung von Top Arbeitgebern und TopAusbildungsbetrieben vor.Was ist ein Arbeitgebersiegel?Ein Gütesiegel im klassischen Sinne trifft Aussagen über dieQualität oder Güte eines Produktes bzw. einer Dienstleistung. Dabeisoll ein Gütesiegel auf besonders positive Eigenschaften aufmerksammachen. Für ein Arbeitgebersiegel bedeutet dies, dass man denArbeitgeber von seiner besten Seite zeigen möchte und dies durch einSiegel als Top Arbeitgeber oder zum Beispiel Top Ausbildungsbetriebbestätigt wird.Wer vergibt ein Arbeitgebersiegel?Rechtlich gesehen, kann jeder ein Gütesiegel an einen Arbeitgebervergeben, da eine gesetzliche Grundlage fehlt. So gibt es weit über200 Arbeitgebersiegel von Privatunternehmen, Unternehmensverbändenoder Vereinen.Welche Arten von Arbeitgebersiegeln gibt es?Es gibt verschieden Arten von Arbeitgebersiegeln. Wir haben diesein vier Kategorien eingeteilt.Mit MitarbeiterbefragungDabei finden diese Befragungen unter den Mitarbeitern desUnternehmens statt. Zum Beispiel steht bei einer Zertifizierung als"Top Arbeitgeber (DIQP)"(https://www.diqp.eu/arbeitgebersiegel-top-arbeitgeber/)derMitarbeiter im Mittelpunkt. Im Rahmen einer repräsentativenMitarbeiterbefragung werden verschiedene Bereiche bei denMitarbeitern abgefragt. Zudem werden die Leistungen des Arbeitgebersin einer standardisierten Abfrage ermittelt.Beim DIQP, das diese Auszeichnung als "Top Arbeitgeber (DIQP)" undauch als "Top Ausbildungsbetrieb (DIQP)"(https://www.diqp.eu/top-ausbildungsbetrieb/)vergibt, entstehen demUnternehmen nur Kosten wenn es bestanden hat. Auch wenn einUnternehmen nicht besteht, bekommt es eine Auswertung, um sich zuverbessern.Ohne MitarbeiterbefragungAndere Siegel setzen lediglich auf eine Bestandsaufnahme imUnternehmen. Bei den Fragen geht es zum Beispiel um HR-Prozesse undStrukturen. Die Mitarbeiter werden also nicht befragt, um ein Siegelzu bekommen, und man setzt auf eine Selbsteinschätzung desUnternehmens.Siegel mittels anonymer InternetbewertungAndere Siegel basieren auf dem Prinzip anonymerInternetbewertungen. Hier kann im Prinzip jeder jeden bewerten. Esist somit nicht sichergestellt, dass nur echte Arbeitnehmer ihrenArbeitgeber oder ehemaligen Arbeitgeber bewerten. Auch könnte essein, dass ein Arbeitgeber sich selber bewertet und so das Ergebnismanipuliert.Siegel auf Basis nicht repräsentativer BefragungenAuf der gleichen Datenbasis gibt es auch Verlagssiegel. Hierwerden die Daten von Bewertungsplattformen für Arbeitgeber genutzt,um ein weiteres Siegel zu kreieren. Diese Art der Datenerhebung istoftmals nicht repräsentativ, was auch schon auf den Urkunden für einsolches Siegel stand.Worauf sollte man als Bewerber achten?"Für uns ist die Grundlage einer Zertifizierung stets dieBefragung der Mitarbeiter. Wenn es daran fehlt, würde ich stutzigwerden und mich nicht von bekannten Marken blenden lassen. Aber aucheine Empfehlung durch Label-online.de ist eine gute Orientierung",erklärt DIQP-Vorständin Monegel.Um Klarheit in den Siegel-Dschungel zu bringen, fördert zumBeispiel das Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz(BMJV) das Internetportal Label-online.de. Dort werden Gütesiegelnach verschiedenen Kriterien überprüft und anhand einer einheitlichenMatrix bewertet.Untersucht wird, welchen Anspruch Labels formulieren, wieunabhängig ihre Vergabe ist, welche Kontrollen vorgesehen sind undwie transparent sich der Vergabeprozess für Verbraucher gestaltet.Auch wird untersucht, ob ein Label einem Unternehmen entzogen werdenkann. "Top Arbeitgeber (DIQP)", "Top Ausbildungsbetrieb (DIQP)" und"Familienfreundlicher Arbeitgeber (DIQP)" wurden vonhttps://www.label-online.de jeweils als besonders empfehlenswerteingestuft.Pressekontakt:Monika MonegelTelefon: 030 34649220presse@diqp.euOriginal-Content von: DIQP Deutsches Institut für Qualitätsstandards und -prüfung e.V., übermittelt durch news aktuell