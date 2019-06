So kommen Babysitter sicher nach Hause / WayGuard hilft im Kampf gegen das mulmige Gefühl auf dem Heimweg

Berlin/Köln (ots) - Damit Babysitter nach dem Betreuungsjob sichernach Hause kommen, auch wenn sie zu Fuß, mit öffentlichenVerkehrsmitteln oder dem Fahrrad unterwegs sind, empfiehlt dasBetreuungskräfte-Portal www.hallobabysitter.de die Verwendung derBegleit- und Sicherheits-App WayGuard. Nutzer der App können auf demWeg nach Hause wahlweise mit einer zertifizierten Leitstellekommunizieren oder private Telefonbuchkontakte werden mit WayGuardauf einsamen Wegen zu digitalen Begleitern, die via App im Fall derFäll sogar Hilfe zum Notfallort organisieren können.WayGuard wurde von AXA Deutschland in Kooperation mit der PolizeiKöln entwickelt. Dabei ging es AXA darum, Menschen auch im Alltag einsicheres Gefühl zu geben. Um genau diesen Auftrag umsetzen zu können,hat AXA WayGuard in der hauseigenen Ideenschmiede "TransactionalBusiness" 2016 auf den Weg gebracht.Die kostenlose und bundesweit einsetzbare App gibt es sowohl imApp-Store von Apple als auch im Google Playstore. Die Bedienung istdenkbar einfach."Für Betreuungskräfte und Eltern, die unser Portalhallobabysitter.de nutzen, bedeutet das eine zusätzliche Sicherheitim partnerschaftlichen Umgang miteinander", so Frank Willers,Geschäftsführer der Hallo Familie GmbH & Co. KG. Der Internetservicewurde bereits 1999 gegründet und gehört zu den Pionieren der Branche.Aktuell listet die Website mehr als 250.000 Profile von Babysittern,Tagesmüttern und Nannys in Deutschland und Österreich.Laut Angaben der Betreiber zählt die App mehr als 250.000Nutzerinnen und Nutzer. Die App kennt über das GPS die genauePosition des Nutzers und übermittelt diese in Echtzeit verschlüsseltan das Team WayGuard, das bei Bedarf professionelle Hilfeorganisiert. Dadurch, dass der Standort des Nutzers bekannt ist, kanndie Polizei schnell und gezielt zur Hilfe kommen. Hat der Nutzereinen privaten Begleiter aktiviert, sieht dieser ebenfalls inEchtzeit den genauen Aufenthaltsort. Unterwegs können beide über dieApp miteinander chatten oder telefonieren. Ist der Nutzer am Zielangekommen, wird sein Begleiter direkt darüber informiert. Die Appzeichnet im aktivierten Zustand übrigens immer nur den aktuellenStandort auf. Es werden keine Bewegungsprofile erstellt und allepersonenbezogenen Bewegungsdaten werden nach Beendigung derBegleitung gelöscht.Bei Gefahr landen Notrufe in der 24/7-erreichbaren Leitstelle desApp-Betreibers, die sofern erforderlich umgehend Einsatzkräftealarmiert. Auch die ausgewählte Begleitung kann einen Notrufauslösen."WayGuard und hallobabysitter.de ergänzen sich bestens", so AlbertDahmen, Leiter von AXA Transactional Business. Die Sicherheits-Apptreffe in diesem Fall auf eine perfekte Zielgruppe, denn ca. 70Prozent der angemeldeten Betreuungskräfte bei hallobabysitter.deseien junge Frauen zwischen 16 und 26 Jahren. In dieser Altersgruppestoße die WayGuard-App auf besonderes Interesse.Medienanfragen und weitere Informationen unter:AXA VersicherungUnternehmenskommunikationAnja Krollmedien@axa.deHalloFamilie GmbH & Co. KGAngelika HageDonnerschweer Str. 4226123 OldenburgFon: 0441-93547552Fax: 030-36405613E-Mail: info@hallobabysitter.deOriginal-Content von: Hallo Familie GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuell