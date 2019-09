So können kleinere und mittlere Unternehmen von Künstlicher Intelligenz (KI) profitieren

Potsdam (ots) - Künstliche Intelligenz (KI) ist eineSchlüsseltechnologie, die die Wirtschaft verändert, dieDigitalisierung beschleunigt und riesiges Potenzial für Unternehmenin allen Branchen birgt. Das Mittelstand 4.0 Kompetenzzentrum möchtedaher auch in puncto KI Ansprechpartner für Unternehmen sein underweitert sein Portfolio. Die Projektpartner Hasso-Plattner-Institut(HPI) und Alexander von Humboldt-Institut für Internet undGesellschaft (HIIG) bieten Unternehmen in Berlin und Brandenburg absofort verschiedene KI-Formate an.Dazu zählen beispielsweise KI-Einführungsworkshops, in denen lautMartin Talmeier, Leiter Mittelstand 4.0 am Hasso-Plattner-Institut,ein Realitätscheck erfolge. "Unser Ziel ist, dass Teilnehmer aus denWorkshops mit einer Idee rausgehen und wissen, wie sie KI am bestenin ihrem eigenen Betrieb einsetzen können." Zudem wird es "KI BootCamps" geben, bei denen Unternehmen über drei Tage in einemgecoachten Workshop bei der Weiterentwicklung einer KI-Idee oderderen Umsetzung begleitet werden. Zwei spezielle KI-Trainer zeigenaußerdem die Anwendungsmöglichkeiten von KI in der Praxis auf undschlagen Brücken zu den verschiedenen Geschäfts- undTätigkeitsfeldern.Das Mittelstand 4.0-Kompetenzzentrum ist ein Förderprojekt desBundesministeriums für Wirtschaft und Energie (BMWi) - diesermöglicht kleinen und mittleren Unternehmen die kostenfreie Nutzungaller Angebote.Als Partner des Mittelstand 4.0-Kompetenzzentrums hat das HPI inden letzten Jahren bereits mehr als 80 Workshops und Trainings vorallem in den Bereichen Marketing, Personal, Datenschutz,IT-Sicherheit und Geschäftsmodelle in der Region Berlin-Brandenburganbieten können. Dabei setzt das HPI auf intensives Lernen undArbeiten in kleinen Teams sowie die Innovationsmethode DesignThinking. Mit Design Thinking können schnell spezielle Lösungenerarbeitet werden, die die Anforderungen und Bedürfnisse der Nutzerin den Mittelpunkt stellen. "In unseren Workshops möchten wirUnternehmen und ihre Mitarbeiter soweit mit den Veränderungen,Anforderungen und Möglichkeiten einer digitalisierten Welt vertrautmachen, dass sie darauf aufbauend ihre eigenen, nachhaltigenEntscheidungen für den unternehmensindividuellen Weg treffen können",so Talmeier. Weitere Informationen zu den Veranstaltungen undAngeboten für Unternehmen sowie Praxisbeispiele finden Sie unter:https://gemeinsam-digital.de/Podcast Neuland: "Wie können kleine und mittlere Unternehmen vonder digitalen Transformation profitieren?"Wie können kleine und mittlere Unternehmen (KMU) von der digitalenTransformation profitieren? Diese und andere Fragen beantwortenMartin Talmeier, Manager Digitalisierung Mittelstand 4.0, undMatthias Bauer, wissenschaftlicher Mitarbeiter am HPI, in der neuenPodcast-Folge Neuland (https://podcast.hpi.de). Beide geben Workshopsfür kleine und mittlere Unternehmen im vom Bundesministerium fürWirtschaft und Energie (BMWI) geförderten Projekt "Gemeinsam Digital:Mittelstand 4.0-Kompetenzzentrum". Durch die Förderung können dieWorkshops kostenfrei angeboten werden. Im Gespräch mit Moderator LeonStebe sprechen sie über ihre Workshops für Unternehmen und erklärenihre spezielle Herangehensweise an die Probleme der Firmen, bei denender Kunde im Mittelpunkt steht.Das Mittelstand 4.0-Kompetenzzentrum BerlinGemeinsam digital - das Mittelstand 4.0-Kompetenzzentrum Berlinist eine zentrale Anlaufstelle für alle Unternehmen in Berlin. FünfPartner gehören zu _Gemeinsam digital: Der Bundesverbandmittelständische Wirtschaft (BVMW) leitet das Projekt federführend.Das Alexander von Humboldt-Institut für Internet und Gesellschaft(HIIG), das Hasso-Plattner-Institut (HPI), das Institut fürInnovations- und Informationsmanagement (IIIM) der TechnischenHochschule Brandenburg (THB) und die Universität Potsdam (UP) stellenals wissenschaftliche Partner die Fachexpertise auf dem Feld derDigitalisierung. _Gemeinsam digital ist ein Förderprojekt desBundesministeriums für Wirtschaft und Energie (BMWi) imFörderschwerpunkt Mittelstand-Digital. Das BMWi ermöglicht diekostenfreie Nutzung aller Angebote. Weitere Informationen finden Sieunter www.gemeinsam-digital.deKurzprofil Hasso-Plattner-InstitutDas Hasso-Plattner-Institut (HPI) in Potsdam ist Deutschlandsuniversitäres Exzellenz-Zentrum für Digital Engineering(https://hpi.de). Mit dem Bachelorstudiengang "IT-SystemsEngineering" bietet die gemeinsame Digital-Engineering-Fakultät desHPI und der Universität Potsdam ein deutschlandweit einmaliges undbesonders praxisnahes ingenieurwissenschaftliches Informatikstudiuman, das von derzeit rund 550 Studierenden genutzt wird. In den vierMasterstudiengängen "IT-Systems Engineering", "Digital Health", "DataEngineering" und "Cybersecurity" können darauf aufbauend eigeneForschungsschwerpunkte gesetzt werden. Bei den CHE-Hochschulrankingsbelegt das HPI stets Spitzenplätze. Die HPI School of DesignThinking, Europas erste Innovationsschule für Studenten nach demVorbild der Stanforder d.school, bietet jährlich 240 Plätze für einZusatzstudium an. Derzeit sind am HPI 15 Professoren und über 50weitere Gastprofessoren, Lehrbeauftragte und Dozenten tätig. Es betreibt exzellente universitäre Forschung - in seinen IT-Fachgebieten, aber auch in der HPI Research School für Doktoranden mit ihren Forschungsaußenstellen in Kapstadt, Haifa und Nanjing. Schwerpunkt der HPI-Lehre und -Forschung sind die Grundlagen und Anwendungen großer, hoch komplexer und vernetzter IT-Systeme. Hinzu kommt das Entwickeln und Erforschen nutzerorientierter Innovationen für alle Lebensbereiche.

Pressekontakt:
presse@hpi.de
Christiane Rosenbach, Tel. 0331 5509-119, christiane.rosenbach@hpi.de
und Friederike Treuer, Tel. 0331 5509-177, friederike.treuer@hpi.de