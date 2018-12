So können Männer mit Kinderwunsch die Qualität ihrer Spermien verbessern

Oldenburg (ots) - In der westlichen Welt gibt es eine Art"Spermien-Krise". Studien zeigen, dass die Zahl der Spermien vonMännern in Europa, Nordamerika, Australien und Neuseeland immerweiter zurück geht. Die genauen Ursachen für diesen Rückgang sindnoch unbekannt - vermutet wird jedoch, dass Faktoren wie Umweltgifte,ein Mangel an Mikronährstoffen sowie eine durch Übergewichtverursachte Veränderung des Hormonhaushalts dazu beitragen.Die richtigen Mikronährstoffe - so zeigt es ein Review von mehrals 50 Studien - können dazu führen, dass sich sowohl Qualität alsauch Quantität der Spermien deutlich verbessern. Die Spermatogenese,also die Bildung und Reifung der Spermien, findet inaufeinanderfolgenden Phasen in den Hoden statt und dauert etwa dreiMonate. Entscheidend für die Spermienbildung und -reifung ist dasHormon Testosteron. Das Spurenelement Zink trägt zur Herstellungdieses männlichen Geschlechtshormons bei. Genauso wichtig für dieBildung von Testosteron ist Selen. Beide Mikronährstoffe schützenzudem die sich entwickelnden Spermien und ihre Erbsubstanz vorsogenannten Freien Radikalen.Allerdings ist die Versorgung mit den speziell bei Kinderwunsch sowichtigen Mikronährstoffen allein über die Ernährung nicht immereinfach. Durch die Einnahme von Zink, Selen, Folsäure und weiterenMikronährstoffen (z.B. im neuen Folio® men) können Männer mitKinderwunsch ihre Fruchtbarkeit und Spermienbildung aktivunterstützen.Bereits eine Tablette Folio®men täglich sichert die Versorgung mitMikronährstoffen, die für die Spermienbildung und Qualität derSamenzellen relevant sind. Folio®men sollte langfristig, jedochmindestens über drei Monate eingenommen werden, um so jedes Stadiumder Spermienproduktion zu unterstützen.Folio®men ist nicht nur frei von Gluten, Laktose, Konservierungs-und Aromastoffen, sondern enthält auch keine tierischen Bestandteile.Pressekontakt:ifemedi, Dr. Jörg Hüve0441-9350590, presse@medizin-ernaehrung.deOriginal-Content von: IFEMEDI, übermittelt durch news aktuell