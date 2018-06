So klingt der Sommer in ganz Europa: Das ARD Radiofestival 2018 vom 14. Juli bis 8. September

Hamburg (ots) - Höhepunkte reichen von der Eröffnung derBayreuther Festspiele bis zur "Last Night of the Proms" aus LondonOb Konzert- oder Opernübertragungen von den großen europäischenMusikfestivals, Gespräche Lesungen, Jazz oder Kabarett - mit einemopulent gestalteten Programm sorgen die Kulturradios im ARDRadiofestival wieder gemeinsam für anregende und abwechslungsreicheSommerabende. Acht Wochen lang - vom 14. Juli bis zum 8. September2018 - bieten die Kulturradios der ARD ihren Hörerinnen und Hörern an57 Abenden ab 20.00 Uhr regionale, nationale und internationaleProduktionen. Die Federführung liegt in diesem Jahr bei NDR Kultur.Beteiligt sind darüber hinaus B5plus, Bremen zwei, hr2-kultur, MDRKultur, kulturradio vom rbb, SR2 Kulturradio, SWR 2 und WDR 3.Martin Wagner, Vorsitzender der ARD-Hörfunkkommission undBR-Hörfunkdirektor: "Das ARD Radiofestival ist eineGemeinschaftsleistung, in der die Kulturradios der ARD ihre Kräftebündeln, um dieses exzellente sommerliche Programm zu realisieren.Acht Wochen lang bieten wir mit exklusiven Lesungen, Gesprächen undKonzerten einen Querschnitt durch Europas Kulturlandschaft. Besondersgespannt bin ich auf das Glanzlicht des aktuellen Jahrgangs: denakustischen Vorabdruck des Romans 'Die Katze und der General' vonNino Haratischwili. Anspruchsvolle und anregende Hörerlebnisse sindbeim Radiofestival garantiert!"Joachim Knuth, Hörfunkdirektor des federführenden NDR: "Wer wissenmöchte, wie der Sommer in ganz Europa klingt, sollte ab Mitte Julidas Radio einschalten: Weil alle Kulturradios Konzert-Übertragungenin dieses einmalige Projekt einbringen, können wir eine unerreichteVielfalt an Eröffnungskonzerten, Opernpremieren und internationalenFestivalhöhepunkten anbieten. Wir laden alle Hörerinnen und Hörerzwischen Flensburg und Konstanz, zwischen Aachen und Zwickau herzlichdazu ein, gemeinsam mit uns die großen Musikevents und die feinenKulturperlen des Sommers zu entdecken."Von der Eröffnung der Bayreuther Festspiele bis hin zur "LastNight of the Proms" aus LondonZu den Höhepunkten des ARD Radiofestivals 2018 gehören dieLive-Übertragung der Bayreuther Festspiel-Eröffnung mit Wagners Oper"Lohengrin", die Eröffnungspremiere der Salzburger Festspiele mitMozarts "Die Zauberflöte" und die Saisoneröffnung der BerlinerPhilharmoniker unter der Leitung ihres neuen Chefs Kyrill Petrenko.Dazu kommen Festival-Höhepunkte u. a. des Luzern Festivals, der BBCProms, des Rheingau Musik Festivals, des MDR Musiksommers, derFestspiele Mecklenburg-Vorpommern, des Schwetzinger SWR Festivals unddes Bachfestes Leipzig. Zum 100. Geburtstag des Dirigenten undKomponisten Leonard Bernstein wird sein berühmtes Musical "West SideStory" im Rahmen der BBC Proms aufgeführt.Den Auftakt macht am 14. Juli das Eröffnungskonzert desSchleswig-Holstein Musik Festivals mit dem NDR ElbphilharmonieOrchester unter der Leitung seines ehemaligen ChefdirigentenChristoph Eschenbach. Solistin ist die Starcellistin Sol Gabetta. Denkrönenden Abschluss bildet die Live-Übertragung der legendären "LastNight of the Proms" aus London.Große Stars von heute wie Anna Netrebko, Jonas Kaufmann, PlácidoDomingo, Christian Thielemann, Daniel Barenboim, Ricardo Chailly undJan Lisiecki sind Gäste im ARD Radiofestival, ebenso die Stars vonmorgen wie Preisträger des ARD-Musikwettbewerbs und Musiker des WestEastern Divan Orchestra, des European Youth Orchestra, desBundesjugendorchesters und des Schleswig-Holstein FestivalOrchesters.Exklusiv: Lesung von "Die Katze und der General" von NinoHaratischwiliNoch vor der Veröffentlichung des Romans "Die Katze und derGeneral" von Nino Haratischwili präsentieren die ARD-Kulturradioseine Lesung in 39 Folgen immer montags bis freitags ab 23.04 Uhr.Nino Haratischwili, die mit ihrem Familienepos "Das achte Leben (FürBrilka)" 2014 berühmt wurde, umkreist in ihrem neuen Werk den ErstenTschetschenienkrieg von 1994 bis 1996.Hochkarätige Persönlichkeiten aus Literatur, Film, Musik, Kunst,Philosophie und Zeitgeschichte kommen in der Reihe "Das Gespräch" zuWort (montags bis freitags ab 22.30 Uhr). Mit dabei sind u.a. dieSchauspielerin Senta Berger, der Politiker Gregor Gysi, dieSchriftstellerin Thea Dorn, der Pianist Igor Levit, die SopranistinSimone Kermes, der Künstler André Heller, die Soziologin JuttaAllmendinger und der Verfassungsrichter a.D. Udo di Fabio. Und dieReihe "Jazz" beleuchtet die Vielfalt und Lebendigkeit des Jazz ausunterschiedlichen Perspektiven von Raritäten aus dem Archiv bis hinzur Jazzavantgarde (montags bis freitags ab 23.35 Uhr).Neue Reihe "Hörbar - Musik grenzenlos"In der neuen Reihe "Hörbar - Musik ohne Grenzen" immer sonntags ab23.04 Uhr ist alles möglich, was sich gut kombinieren lässt - obWorld Music, Chanson, Folk, Jazz, Latin, Singer/Songwriter oderKlassik.Eine Stunde Kabarett bietet das ARD Radiofestival immer sonnabendsab 23.04 Uhr mit aktuellen Soloprogrammen namhafter Künstlerinnen undKünstler wie Max Uthoff. Darüber hinaus werden Mitschnitteerfolgreicher Veranstaltungen wie der Reihe "radioSpitzen live vorOrt" von Bayern 2, die in diesem Jahr ihre 100. Ausgabe feierte,gesendet.Das ARD Radiofestival 2018 ist bundesweit über UKW, DAB+, Kabel,Satellit und online empfangbar. Auf www.ardradiofestival.de gibt esausführliche Informationen und Sendungen zum Nachhören.Pressefotos unter www.ARD-Foto.de.