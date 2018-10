München (ots) -Wenn Glück ein Sound ist, wie hört sich das an? Auf diese Fragehaben "Wir Zwei" die beste musikalische Antwort Bayerns gegeben. DasDuo aus Lauf sicherte sich gestern Abend mit "Über dem Regenbogen"beim Finale des bayernweiten Wettbewerbs "LOTTO Bayern MusicAward2018" den ersten Platz, 3.000 Euro Preisgeld und einenprofessionellen Videodreh. Alle Songs stehen zum Download bereitunter: http://ots.de/O55MYO"'Wir Zwei' bringen auf den Punkt, wie starke Glücksgefühle dieWelt in bunten Farben strahlen lassen", kommentierte FriederikeSturm, Präsidentin von Veranstalter LOTTO Bayern, die Entscheidungfür den Siegersong.Der zweite Platz und 2.000 Euro gingen an The Flunkyballs(Regensburg/ Oberpfalz) mit "Take me higher". Auf dem mit 1.000 Eurodotierten dritten Rang landeten Klangmadame (Creußen/ Oberfranken)und ihre Ballade "Goldstück".Im Münchener "Freiheiz" überzeugten "Wir Zwei" mit ihremLive-Auftritt eine prominente Jury. Sie war mit Friederike Sturm, derProfi-Musikerin Claudia Koreck, "Bayern 3-Frühaufdreher" SebastianWinkler und dem Komponisten Klaus Maria Weigert besetzt. Ein imInternet veranstaltetes Publikums-Voting war die fünfte Jury-Stimme.Die weiteren Regierungsbezirkssieger Paul Venice & Dan Boujee(Aystetten/ Schwaben), Lonely Trip (Obernbreit/ Unterfranken), Planco(Eging am See/ Niederbayern), Ralf Richards (Thalham/ Oberbayern),landeten mit überzeugenden Auftritten auf den weiteren Plätzen.Zur kreativen Antwortsuche auf die Frage, wie das Glück klingt,hatte LOTTO Bayern alle Musiker im Freistaat zur Teilnahme aufgerufen- mit hoher Resonanz. 104 tolle Songs wurden bei dem erstmalsveranstalteten Wettbewerb ausgewählt und machten der Jury und demPublikum beim Voting die Auswahl schwer.Pressekontakt:Oliver Albrecht089/28655-586Oliver.Albrecht@lotto-bayern.deOriginal-Content von: LOTTO Bayern, übermittelt durch news aktuell