So klingt Genuss: Das Magazin ESSEN & TRINKEN startet zwei neue Podcasts mit spannenden Gästen und leckeren Rezepten zum Hören (FOTO)

Das Magazin ESSEN & TRINKEN lässt seine umfangreiche Kochexpertise ab sofortauch in zwei neue Podcast-Formate einfließen. Bisher konnte man die bekannteMagazin-Marke ESSEN & TRINKEN anfassen, riechen und schmecken. Ab sofort kommenauch die Ohren in den Genuss der besonderen Rezeptvielfalt und Kochinspirationder Redaktion. Beide Podcasts spiegeln das wider, was Genuss und Kulinarikauszeichnet: Es wird mit Liebe zum Detail gekocht und mit prominenten Gästenbegeistert über die Vielfalt des Kochens und gute Küche debattiert.Was macht eigentlich eine echte Bolognese aus und wie gelingt das perfekteWiener Schnitzel? Im Podcast "Der Küchenchef serviert" lädt ESSEN &TRINKEN-Küchenchef Achim Ellmer die Hörer in seine Versuchsküche ein. Denn AchimEllmer kann nicht nur ausgezeichnet kochen, sondern auch unterhaltsam darübersprechen. Mit praktischen Tipps und Schritt-für-Schritt-Anleitungen weiht er dieHörer in jeder Folge in seine ganz persönlichen Küchengeheimnisse ein undbeantwortet die Fragen von ESSEN & TRINKEN-Redakteurin Nadine Uhe. In der erstenFolge führt Achim Ellmer durch die Zubereitungsschritte eines klassischen WienerSchnitzels und gibt Einblick in seinen Arbeitsalltag als Küchenchef.Die besten Gespräche finden bekanntlich in der Küche statt. Genau dort wird auchder zweite ESSEN & TRINKEN-Podcast "Quatschen mit Sauce" aufgezeichnet. ZumKüchentalk laden ESSEN & TRINKEN-Chefredakteur Jan Spielhagen und Online-LeitungChristina Hollstein prominente Gäste ein, darunter Sterne-Koch Tim Raue,Tagesschau-Sprecherin Linda Zervakis, Unternehmer Ralf Dümmel, der ehemaligeTagesthemen-Moderator Ulrich Wickert, Viva con Aqua-Gründer Benjamin Adrion undNDR Talk Show-Host Hubertus Meyer-Burckardt. Es geht um misslungeneRestaurantbesuche, unvergessliche kulinarische Erlebnisse und die besten Zutatenfür richtig gutes Essen. In der ersten Folge serviert Sterne-Koch Tim Raueseinen Gastgebern sein ganz persönliches Lieblingsgericht und spricht u. a. überseinen Werdegang und seine gastronomischen Lieblingsorte.Jan Spielhagen, Publisher und Chefredakteur ESSEN & TRINKEN: "Wir hatten soviele Ideen, dass wir uns dafür entschieden haben, gleich zwei Podcasts zustarten. Das Besondere: In den Podcasts wird live gekocht. Dass es verdammt vielSpaß macht dabei zuzuhören, beweisen wir mit den zwei Konzepten. EinServiceformat, das lebendig und anschaulich die Kernkompetenz von ESSEN &TRINKEN vermittelt, nämlich sehr gute Rezepte. Und ein Talkformat, das zeigt,dass man auch mit Tiefgang und journalistisch-kulinarischem Anspruch über Kochenund Genuss sprechen kann. Erstmalig nehmen wir die Leser*innen mit hinter dieKulissen von ESSEN & TRINKEN und lassen sie live mit dabei sein, wenn es inunserer Küche brutzelt und köchelt."Ab sofort können sich die Hörer alle zwei Wochen auf eine neue Podcast-Folge mitden beliebtesten Gerichten der Redaktion und spannende Gäste freuen. Die beidenPodcasts "Der Küchenchef serviert" (AudioNow) und "Quatschen mit Sauce"(AudioNow) sind ab sofort abrufbar bei AudioNow und unteressen-und-trinken.de/podcast.Honorarfreies Bildmaterial finden Sie zum Download unter: https://bit.ly/2KheUzXPasswort: podcast