So klappt der Nasenspray-Entzug - Zu lange Anwendung macht abhängig

Baierbrunn (ots) - Wer einen Schnupfenspray zu viele Tage am Stückangewendet hat, muss möglicherweise einen Entzug machen.Abschwellende Nasensprays sollten nicht länger als sechs Tageeingesetzt werden, sonst gewöhnt sich die Schleimhaut an denWirkstoff und schwillt dann beim Absetzen zu. Für denNasenspray-Entzug haben sich zwei Methoden bewährt, wie dasGesundheitsmagazin "Apotheken Umschau" schreibt. Entweder sprüht mandas abschwellende Mittel für ein paar Tage nur in ein Nasenloch undgibt in das andere eine salzhaltige Lösung. Ist das eine Nasenlochentwöhnt, können die abschwellenden Tropfen auch für das andereNasenloch abgesetzt werden. Oder man füllt alternativ das Spray immermit isotonischer Kochsalzlösung aus der Apotheke auf, wenn dasFläschchen halb leer ist. So wird die Wirkstoffkonzentrationschrittweise gesenkt. Ist die Nase danach immer noch chronischverstopft, sollte man sich ärztlich untersuchen lassen.