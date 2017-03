Köln (ots) -9,43 Euro gibt jeder Haushalt in Nordrhein-Westfalen im Schnitt proTag für Lebensmittel aus. Das ist eine von vielen spannenden Zahlenrund um NRW aus der vierteiligen WDR-Doku-Reihe "Wir sind 18Millionen". Folge 2 beschäftigt sich am Freitag (24.3.2017, 20.15Uhr, WDR Fernsehen) mit dem Thema Ernährung. UmfangreicheInformationen und Daten gibt es online: 18millionen.wdr.deSpitzenreiter: Currywurst in Kantinen, Übergewichtige in HerneObwohl 37 Prozent der Menschen im Westen der Meinung sind, dass esbesser wäre, weniger Fleisch zu essen, stehen Currywurst undSchnitzel in der Statistik der NRW-Kantinen ganz weit oben. Es folgenSpaghetti Bolognese, gegrillter Lachs und Jägerschnitzel. Nur dreiProzent der Nordrhein-Westfalen greifen mittags in der Kantine amliebsten zum Salat.In einigen Regionen des Landes hinterlassen die Essgewohnheitenbesonders deutliche Spuren: So zeigen die Studien, dass die meistenübergewichtigen Erwachsenen in Herne (61% der Bevölkerung) undRemscheid (60,5%) leben. Schlank sind im Vergleich dazu dieMünsteraner (39,4% Übergewichtige) und die Bonner (40,4%). Immerhin:Von den 287,- Euro, die jeder Haushalt hierzulande im Schnitt proMonat für Essen ausgibt, entfallen knapp 53,- Euro auf Obst, Gemüseund Kartoffeln - allerdings fast genauso viel auf Fleisch und Wurst.Das passt zu dieser Zahl: Laut Selbsteinschätzung essen 88,4 Prozentder Nordrhein-Westfalen Fleisch.Teilweise dramatisches KneipensterbenFür "Wir sind 18 Millionen" haben die Filmemacher zusammen mitDatenjournalisten rund 2.000 Statistiken und eigens für den WDRerhobene Studien ausgewertet. Sie haben sich zum Beispiel dieKneipen- und Restaurant-Landschaft im Westen genau angesehen.Ergebnis: In den vergangenen 20 Jahren mussten fast 60 Prozent derKneipen schließen. Besonders betroffen ist Hagen (-77,2%), gefolgtvon Solingen (-73,3%) und Essen (-72,3%). Arbeitslosigkeit,geändertes Freizeitverhalten und Konkurrenz machen den kleinenKneipen und Stammlokalen das Überleben zunehmend schwerer.NRW isst international statt gutbürgerlichInsgesamt hat sich das kulinarische Angebot der Gaststätten undRestaurants in NRW komplett verändert. 1987 war dieGaststätten-Landschaft noch geprägt von deutscher bzw.gutbürgerlicher Küche. In den 30 Jahren von 1987 bis 2017 hat sichdas Angebot nahezu umgekehrt. Zwei Drittel der deutschen undgutbürgerlichen Gaststätten wurden geschlossen, währen sich die Zahlder internationalen Restaurants fast verdoppelte. Diese kommen heuteauf 7.810 und haben damit die 7.729 deutschen Gaststätten überholt.Der Regionalvergleich offenbart starke Stadt-Land-Unterschiede.Während der Rückgang gutbürgerlicher Gaststätten auf dem Landmoderater ausfiel, machte ihnen die Konkurrenz in den Städten vielmehr zu schaffen: In den ländlichen Regionen sank die Zahl deutscherGaststätten von 13.723 auf 5.162, also um 62 Prozent. In denkreisfreien Städten hingegen ging die Zahl um 73 Prozent zurück (von9.622 auf 2.566). Den größten Rückgang erlebten Dortmund (-86,2%),Herne (-84,0%) und Bochum (-83,7%).Redaktion: Christiane Mausbach und Monika PohlAutoren: Jasmin Lakatos, Michael Erler"Wir sind 18 Millionen" ist eine Produktion der Hoferichter & JacobsGmbH im Auftrag des WDR.Die kommenden Sendetermine im Überblick:Freitag, 24.3, 20.15 Uhr Wir sind 18 Millionen - Und soernähren wir unsFreitag, 31.3, 20.15 Uhr Wir sind 18 Millionen - Und somachen wir freiFreitag, 7.4, 20.15 Uhr Wir sind 18 Millionen - Wie lebenwir in Zukunft?Alle Folgen stehen jeweils am Donnerstag vor Ausstrahlung ab 6 Uhr inder WDR-Mediathek: www.wdr.de/mediathek; hier finden Sie auch dieerste Folge zum Thema Wohnen.Fotos finden Sie unter ard-foto.de. Weitere Informationen unter18Millionen.wdr.dePressekontakt:Stefanie Schneck und Kathrin HofWDR Presse und InformationTelefon 0221 220 7126stefanie.schneck@wdr.dekathrin.hof@wdr.deBesuchen Sie auch die WDR Presselounge: presse.WDR.detwitter.com/WDR_presseOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell